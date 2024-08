Niente da fare: salta il rinnovo, saluterà il Milan nel 2025

Si complica la trattativa per un rinnovo di contratto in casa Milan con i rossoneri pronti a salutare un giocatore nel 2025.

Giunti ormai a pochi giorni dalla chiusura del mercato estivo, per il Milan è giunto il momento di pensare ai rinnovi di contratto e non arrivano buone notizie in tal senso.

Gli ultimi giorni di agosto saranno sfruttati dal Milan per cercare di puntellare la propria rosa sia con operazioni in entrata che in uscita. L’obiettivo del club è quello di sfoltire ulteriormente l’organico a disposizione di Paulo Fonseca per mettere il tecnico portoghese nelle condizioni di lavorare con un numero più ristretto di calciatori. Cessioni che aiuteranno poi il club a fare cassa per poi provare a dare l’assalto agli ultimi obiettivi nel mirino.

Calciomercato Milan, un rinnovo si allontana: sarà addio nel 2025

Il rinnovo di Davide Calabria con il Milan si allontana sempre di più. La distanza tra domanda ed offerta è ampia e le parti hanno momentaneamente bloccato la trattativa. Il giocatore ha un contratto fino al giugno del 2025 e la sensazione è che si vada verso un addio a parametro zero la prossima estate.

Il capitano del Milan ha finora rifiutato le proposte giunte dalla società che non sembra però intenzionata ad accontentare le richieste del terzino. La volontà del calciatore però, è quella di provare a trovare un’intesa con il Milan per proseguire la sua carriera sempre in rossonero come è stato finora. Una volta terminato il calciomercato il club si dedicherà alle questioni relative ai possibili rinnovi e Calabria sarà uno dei primi ad essere convocato per cercare di trovare un’intesa.

Qualora non dovesse giungere l’accordo il terzino cercherà una nuova sistemazione a partire dal prossimo anno. Dal 2025 infatti sarà libero di scegliere un altro club al quale unirsi a partire dalla prossima stagione. In questa sessione di mercato estiva ci sono stati solamente dei timidi sondaggi nei suoi confronti da parte del Galatasaray e di alcuni club francesi.

Nonostante non abbiano il contratto in scadenza nel giugno del 2025, Theo Hernandez e Mike Maignan discuteranno dei loro rinnovi con il Milan non appena terminerà l’estate. I due francesi vedranno terminare il loro contratto nel 2026 ma il Milan vuole mettersi a riparo da brutte sorprese ed ufficializzare i prolungamenti entro la fine del 2024. Lo stesso Ibrahimovic si è detto sicuro di riuscire a trovare un accordo con i due big.