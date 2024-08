Milan, servono leader! C’è uno svincolato che risolverebbe tanti problemi

Riflessioni in corso dopo il pesante ko contro il Parma, di sabato sera al Tardini. Il Milan può ancora attingere dal mercato: il punto della situazione

Il Milan esce con le ossa rotte dallo stadio Tardini di Parma. I rossoneri sono stati sconfitti dagli uomini di Pecchia per 2 a 1, ma i gol sarebbero potuti essere di più. Il Diavolo ha dimostrato di non sapere difendere e non è basta l’ottima prova di Pavlovic.

Il serbo è comunque riuscito a limitare i danni, con alcuni interventi davvero degni di nota. Paulo Fonseca nel post gara ha individuato nella fase difesa il grande problema del Milan. Un problema che si porta dietro da anni. E’ un problema collettivo, di squadra, incapace nel difendere, più che di singoli o di reparto. Per crescere serve dunque spirito di sacrificio, una condizione atletica decisamente migliore e abnegazione, ma anche leadership e comunicazione.

In questi due ultimi elemento il Diavolo è sempre stato un po’ carente. Non è un caso se in questa sessione di calciomercato Zlatan Ibrahimovic e la società hanno deciso di investire e di portare a Milanello giocatori con grande personalità: da Alvaro Morata, leader dentro e fuori dal campo, a Youssouf Fofana, passando per Emerson Royal e appunto per Pavlovic, che ha già dimostrato cosa può dare a questo Milan. Non sarà proprio dotato di una grandissima tecnica, ma è efficace, propositivo e non molla mai. E il carattere e la personalità, come detto, non gli mancano di certo.

Milan, un nuovo leader per la difesa: ecco Hummels

Aggiungerne dell’altra però non sarebbe certo male. Serve qualcun altro che possa ‘strigliare’ la squadra e soprattutto dietro un centrale navigato che guidi la difesa, comunicando e mostrato a tutti la propria leadership, non potrebbe che far bene a questo Milan.

Sul mercato c’è un elemento che potrebbe fare a caso del Diavolo e che nelle settimane scorse è stato accostato ai rossoneri, ma anche ad altre big del calcio italiano. Stiamo chiaramente parlando di Hummels. Il tedesco, trascinatore nel Borussia Dortmund, che ha conquistato la finale di Champions League, è ancora svincolato e accetterebbe di corsa il Milan per dimostrare a tutti di essere ancora capace di fare la differenza. Servirebbe chiaramente fargli spazio in lista, ma sarebbe un colpo a zero, che va dunque tenuto d’occhio.