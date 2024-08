Quattro giorni alla fine del mercato: tutte le possibili operazioni del Milan

Ecco cosa può succedere da qui al 30 agosto, giorno in cui il calciomercato si chiuderà: tante operazione ancora in ballo per il Milan

Pochi giorni e il calciomercato andrà in archivio, almeno quello in entrata. Poi sarà possibile piazzare i giocatori in esubero dove tutto è ancora aperto, come quello in Arabia Saudita, che si chiuderà solamente il prossimo 6 ottobre.

In Saudi Pro League può chiaramente trasferirsi Ismael Bennacer. Il centrocampista algerino è da tempo che viene accostato al mondo arabo. Un mondo che prima o poi abbraccerà, ma dal quale al momento non sono arrivate offerte convincenti. Nei giorni scorsi si è parlato di una possibile proposta da una ventina di milioni di euro. Troppo bassa per un Milan che valuta il suo centrocampista non meno del doppio. L’ex Empoli, così, potrebbe davvero rimanere a vestire la maglia del Diavolo se non dovesse arrivare un’offerta soddisfacente.

Solo così il Milan potrà mettere le mani su un nuovo centrocampista di spessore, come può essere Kone, in uscita dal Borussia Moenchengladbach. Discorso a parte merita invece Silvano Vos, classe 2005, per il quale il Diavolo sta lavorando da qualche giorno con l’Ajax. L’obiettivo è quello di portarlo a Milanello per una cifra inferiore agli otto milioni: il giocatore ha già detto sì alla proposta rossonera ed è pronto a fare la spola tra prima squadra (non va ad occupare uno slot stranieri) e Milan Futuro. Numericamente l’olandese andrà a sostituire Yacine Adli, che lascerà il club in questi giorni. Le migliori offerte sono arrivate dal Qatar, ma l’ex Bordeaux ha voglia di continuare a giocare in Europa. Ecco perché si sta facendo avanti la possibilità Marsiglia, sempre in prestito con diritto di riscatto.

Altre mosse per Milan: possibile colpo in attacco

Se ne sta parlando poco negli ultimi giorni, ma l’idea di prendere un nuovo attaccante non è tramontata del tutto. In prima fila c’è sempre Tammy Abraham, ma attenzione alla suggestione Mauro Icardi, soprattutto se il Galatasaray dovesse uscire dalla Champions League.

Chiaramente servirebbe qualcuno che gli faccia spazio. Se non fosse Luka Jovic, al momento poco propenso a fare le valigie, attenzione all’idea di prendere solo Vos, con le uscite di Bennacer e Adli, e di affidarsi ad un nuovo centravanti. Per quanto riguarda il mercato in uscita, infine, in queste ore bisogna prestare attenzione alla situazione Terracciano, che può trasferirsi in prestito alla vicina Monza.