Allenatore furioso, panchina bollente in Serie A

Il tecnico furioso con la società quando mancano pochi giorni al termine della sessione estiva di mercato: panchina bollente in Serie A

Siamo ormai agli sgoccioli della sessione estiva di mercato che si chiuderà al termine della giornata di venerdì 30 agosto, ma sono ancora molte le società che sono a caccia di innesti per puntellare le rispettive rose.

Nonostante il campionato sia già iniziato da due giornate, alcune squadre sono ancora incomplete e alla ricerca di opportunità di mercato che possano fare al caso loro. Tra queste vi è sicuramente il Torino che è chiamato a dare rinforzi quanto prima a Paolo Vanoli, mostratosi insoddisfatto di quanto fatto fin qui sul mercato soprattutto in uscita.

Nella conferenza di vigilia della sfida contro l’Atalanta, vinta poi 2-1 dalla squadra granata, il tecnico ex Venezia ha fatto capire senza troppi giri di parole di non aver gradito alcune scelte societarie, in particolar modo quella di cedere Raoul Bellanova. La cessione di Bellanova, trasferitosi proprio all’Atalanta, è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso per Vanoli e, sebbene siano stati conquistati 4 punti nelle prime due giornate, la sua panchina è ad oggi decisamente bollente.

Torino, il Vanoli furioso: la panchina ora è bollente

Sedutosi sulla panchina del Torino ad inizio giugno con tanto entusiasmo, Paolo Vanoli si immaginava di certo qualcosa di diverso, soprattutto dal punto di vista del mercato. Se l’addio di Buongiorno era quantomeno preventivabile vista la sua ultima stagione, meno lo era quella di Bellanova che lo ha mandato su tutte le furie.

Il tecnico ha attaccato duramente la società in conferenza stampa, affermando come non ci fossero avvisaglie di questa cessione avvenuta a sua insaputa. Vanoli ha fatto sapere di non essere uno che batte i pugni, ma al tempo stesso ha rivelato di aver detto in faccia al presidente Cairo, contestato dalla curva Maratona e non solo, ciò che pensa.

Non è la prima volta, infatti, che al tecnico cedono giocatori ritenuti da lui fondamentali nel progetto. Quando era al Venezia, infatti, lo scorso gennaio Vanoli fu costretto a salutare Johnsen che fino a quel momento era stato importante per lui. Anche all’epoca, Vanoli si lamentò con il Ds Antonelli, sottolineando come cedere il giocatore ad una diretta concorrente (la Cremonese ndr.) fosse un autogol clamoroso.

La stessa situazione la sta vivendo ora al Torino, la cosa non può certo renderlo soddisfatto e la sua panchina è ora bollente. Vanoli si aspetta ora degli innesti entro la fine del mercato, i granata hanno ufficializzato da poco l’arrivo di Pedersen e stanno trattando con la Salernitana per Daniliuc per cercare di calmare il proprio allenatore ed evitare delle dimissioni a sorpresa. Scenario difficile, ma non da scartare.