Milan, doppio affare post mercato: clamoroso scenario

Lo scenario è possibile anche dopo il gong. Ecco cosa può succedere: un doppio affare che renderebbe felici tutti. Il punto della situazione

Il calciomercato in Italia chiuderà fra qualche ora. Il 30 agosto a mezzanotte arriverà, infatti, il gong che darà lo stop alle trattative, ma non proprio tutte. Come ormai è noto, sarà possibile cedere calciatori in altri paesi dove il mercato sarà ancora aperto.

Chiaramente si guarda soprattutto all’Arabia Saudita. Diversi calciatori, d’altronde, nelle ultime sessioni hanno deciso di trasferirsi per giocare nella Saudi Pro League ed è proprio lì che Ismael Bennacer potrebbe finire. Non è un segreto che l’algerino è attratto da questo tipo esperienza, che in carriera prima o poi farà. L’ex Empoli ha così aperto a tale ipotesi, con il Milan propenso a cederlo per mettere a bilancio un’importante plusvalenza, tagliando uno dei giocatori con lo stipendio più alto in rosa. L’offerta tanto attesa dall’Arabia Saudita, però, non è mai arrivata. Non si è andati oltre i 20 milioni di euro, con il Diavolo che ne vorrebbe il doppio. Ma è facile pensare che per una cifra sui 36-38 milioni, la cessione si concretizzerebbe.

Non è da escludere che questa proposta arrivi anche più avanti. Non per forza entro il 30 agosto. D’altronde in Arabia Saudita il calciomercato andrà in archivio solo il 2 settembre: c’è dunque tempo per presentare la proposta giusta che convinca il Milan e Ismael Bennacer.

Calciomercato Milan: via Bennacer, ecco Rabiot

E’ chiaro, però, che se l’algerino dovesse fare le valigie solamente dopo il 30 agosto, il Milan non potrebbe mettere le mani su Kone del Borussia Moenchengladbach. Ma un nuovo arrivo sarebbe comunque possibile.

Per sostituire Bennacer si guarderebbe ai giocatori svincolati e un profilo che tanto piace al Diavolo lo è ancora e chissà che non stia aspettando proprio il club rossonero. Stiamo parlando di Adrien Rabiot, che non ha fin qui trovato una squadra. Dopo essersi svincolato dalla Juventus, il francese ha atteso paziente la giusta offerta. Ha sognato il Real Madrid, che non ha mai bussato alla sua porta, e magari il Liverpool. Al momento, però, è senza squadra e la proposta del Milan è ancora lì sul tavolo: un quadriennale a cinque milioni di euro netti a stagione più bonus. Una proposta che alla fine potrebbe essere accettata dal francese, che in Italia non si è certo trovato male.