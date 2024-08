E’ già mercato di gennaio per il Milan: colpo “prenotato”

Il Milan lavora per il presente e per il futuro, la società ha le idee chiare su come rinforzare la rosa a disposizione di Fonseca.

L’inizio stagione in casa Milan è stato piuttosto complicato. Un punto raggiunto solo nei minuti di recupero contro il Torino e una sconfitta a Parma, un 2 a 1 che poteva essere anche peggiore, una squadra apparsa in evidente difficoltà. L’inizio stagione per i tifosi rossoneri è stato terribile.

Vedere le altre big che si rinforzano ovunque e la squadra rossonera un pò indietro fa male e le prossime sfide rischiano di essere subito dei delicati test in chiave scudetto. Il prossimo match contro la Lazio è uno spartiacque delicato e tra un paio di giornate c’è il derby dove il Milan è chiamato a fermare una striscia inesorabile di sconfitte consecutive. Intanto – a poche ore dal termine – tiene banco sempre il mercato.

La priorità è accontentare Fonseca in questa finale di mercato e coprire quelle mancanze che sembra avere la rosa rossonera, coprire con qualche rinforzo in tutti i reparti. Il club però pensa al presente ed anche al futuro e nel mirino potrebbe presto tornare un vecchio pallino. Il Milan è molto interessato all’attaccante canadese del Lille Jonathan David, talentuoso giocatore con il contratto in scadenza nel 2025. Sul giocatore ci sono diversi club, ma la dirigenza rossonera ha un piano per anticipare la concorrenza.

Mercato Milan, si lavora all’affare a sorpresa

David è un giocatore che può giocare sia da prima che da seconda punta, utile in moduli differenti e un giocatore che conosce ormai da tempo il calcio europeo. Prima di Morata e dell’eterna vicenda Zirkzee il nord-americano era l’opzione principale, poi le richieste esose del club francese hanno fermato tutto e se ne parlerà nei prossimi mesi, l’obiettivo è anticipare la concorrenza e studiare un super colpo a cifre inferiori. O anche davvero residue.

Il piano del club rossonero è anticipare le altre big europee che puntano a prenderlo a zero e chiudere il colpo a gennaio, magari pagando una cifra abbastanza bassa al Lille. 15 milioni di euro, l’offerta giusta che potrebbe far vacillare il Lille e il Milan potrebbe garantirsi David a gennaio, il primo colpo per il 2025. Impossibile ormai arrivare al giocatore adesso, ma la società rossonera lavora già al futuro e l’obiettivo è regalare un nuovo rinforzo offensivo il prima possibile.

Occhio anche ai cugini dell’Inter, molto attenti alle opzioni contrattuali favorevoli e nei prossimi mesi potremmo assistere ad un nuovo interessante derby di mercato.