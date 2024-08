L’annuncio di Djokovic sconvolge i tifosi: mondo del tennis senza parole

Le parole del serbo in conferenza stampa lasciano di stucco gli appassionati. Che denuncia del campione olimpico!

L’edizione 2024 dello US Open è ormai entrata nel vivo offrendo svariati spunti di interesse e qualche clamoroso colpo di scena. Su tutti, l’eliminazione al secondo turno del numero tre al mondo Carlos Alcaraz. Lo spagnolo, apparso soltanto un lontano parente del giocatore capace di centrare quest’anno l’accoppiata Roland Garros – Wimbledon, è stato sconfitto in tre set per mano dell’olandese Botic Van de Zandschulp.

Una battuta d’arresto strana, figlia di un netto calo fisico e mentale, che fa il paio con una delle questioni più chiacchierate tra i tennisti impegnati sul cemento di New York. Quella delle condizioni tutt’altro che favorevoli sotto l’aspetto climatico. Tanti giocatori, infatti, si sono lamentati delle alte temperature e dell’afa a cui hanno dovuto far fronte durante le partite, spesso faticando ad avere la meglio.

È il caso di Laslo Djere, il quale è stato costretto a ritirarsi nel corso del match che lo vedeva opposto a Novak Djokovic: il classe ’95 di Senta ha abbandonato il campo anzitempo per un lieve infortunio che non è riuscito a gestire anche a causa delle condizioni ambientali estreme.

US Open, il clima afoso mette a dura prova i tennisti: la rivelazione di Djokovic

Proprio nella stessa partita, anche Djokovic ha avuto non pochi problemi a fronteggiare l’afa abbattutasi nella zona di Flushing Meadows. Più volte durante il match, il nativo di Belgrado si è infatti accasciato sulle ginocchia per rifiatare e recuperare le energie che il caldo gli stava sottraendo. Alla fine – complice la sua grande esperienza – Nole ce l’ha fatta a sostenere la complicata situazione ambientale, ma non è stata un passeggiata. Ne ha parlato nella conferenza stampa a margine del match.

“Il finale non è stato quello che avremmo preferito, ma penso che la sua situazione fisica si sia aggravata dopo quei due primi due set così intensi”, ha affermato il 24 volte campione slam riferendosi al k.o dell’avversario. Poi si è soffermato sulle sue condizioni. “Personalmente, ho avuto problemi di stomaco per la maggior parte dei primi due set. Sudavo senza sosta e avevo parecchia difficoltà a respirare“, ha aggiunto rivivendo quegli spiacevoli momenti.

Dichiarazioni che ricordano molto da vicino quelle rilasciate appena un anno fa da Daniil Medvedev, il quale, riferendosi alle possibili conseguenze del caldo estremo, si lasciò andare alla frase “un giocatore morirà e se ne accorgeranno“. Malcontento poi ribadito in conferenza stampa affermando: “Le condizioni erano brutali. Alla fine del primo set non riuscivo più a vedere la palla. Ho giocato solo con le sensazioni. Non vedevo l’ora di fare la doccia fredda”.

Staremo a vedere se gli organizzatori del quarto ed ultimo slam stagionale prenderanno provvedimenti per cercare di risolvere il problema. Del resto, la salute degli atleti non può mai essere messa al secondo posto, nemmeno se in ballo vi sono introiti milionari.