Rimpianto Milan, era tutto fatto poi è saltato l’affare

A quest’ora poteva essere un nuovo giocatore del Milan ma alla fine c’è stato un problema: ecco cosa è successo.

Quella che doveva essere la stagione del riscatto per il Milan si sta rivelando un flop. Il grande obiettivo dei rossoneri è quello di tornare a vincere in Italia e di poter cucire sulla prossima maglia non solo lo scudetto ma anche la seconda stella. Traguardo raggiunto prima dall’Inter e grande beffa per i tifosi rossoneri. Insomma, la stagione è appena cominciata ma i rimpianti rischiano di essere già tanti per il Diavolo.

Uno di questi riguarda Paulo Fonseca che dopo aver convinto durante le amichevoli estive, all’esordio in campionato non si è dimostrato all’altezza. L’avvio altalenante non sta dando serenità all’ambiente che non sembra nemmeno troppo soddisfatto della costruzione della rosa. La sensazione è che serviva qualcosa in più e che forse sarebbe stato necessario fare qualche sforzo extra.

Il calciomercato è stato senza dubbio ricco da parte dei rossoneri che, forse, alla fine hanno deciso di accontentarsi. Sono diversi i calciatori dapprima seguiti e successivamente depennati dal club meneghino che è stato costretto a dover puntare su qualche piano B di troppo. L’affare era fatto ma alla fine c’è stato il dietrofront, oggi qualcuno ha cominciato a mangiarsi le mani.

Calciomercato Milan, è arrivata la beffa: ecco perché è saltato tutto

Alvaro Morata è un attaccante di livello internazionale e può dare una grande mano alla causa milanista. Tuttavia, il grande obiettivo di mercato era e rimane Joshua Zirkzee. Secondo nostre informazioni l’attaccante ex Bologna aveva accettato l’offerta del Milan ma alla fine c’è stato un problema. Pare infatti che tutto sia saltato a causa delle commissioni troppo elevate, il suo agente ha sparato alto e questo ha letteralmente spinto il club di Fonseca a puntare su altri profili.

Alla fine l’olandese ha scelto di accettare le avances del Manchester United che ha versato nelle casse dei rossoblù circa 40 milioni di euro, gli stessi soldi che i rossoneri erano pronti ad offrire. Peccato, però, che a quel denaro andavano aggiunti i 15 milioni richiesti dall’agenzia di Kia Joorabchian, proprietario della Sport Invested UK, per effettuale l’operazione.

Se il Milan ha fatto bene oppure no a non piegarsi alle richieste della procura del giocatore è difficile da dire. La cosa certa è che Zirkee in Premier League ha già dato buona prova di sé. Mister Erik Ten Haag lo sta inserendo piano piano e il bomber suo connazionale lo ha già ripagato con un goal pesantissimo all’esordio contro il Fulham.