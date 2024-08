Lazio-Milan in diretta: cronaca live, risultato in tempo reale e le pagelle finali della partita valida per la terza giornata della Serie A 2024/2025.

Un punto contro Torino e Parma nelle prime due giornate di campionato, il Milan si presenta allo stadio Olimpico di Roma con l’obiettivo di riscattarsi. Paulo Fonseca è già finito nel mirino della critica e si aspetta una reazione dai suoi giocatori contro una Lazio che venderà cara la pelle per dare una gioia ai suoi tifosi.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA DI LAZIO-MILAN

Serie A, Lazio-Milan: la cronaca della partita

45’+2′ – PRIMO TEMPO FINITO. LAZIO-MILAN 0-1: DECIDE UN GOL DI PAVLOVIC.

45’+2′ – Okafor si incunea bene in area, ma sul più bello è Rovella a fermarlo.

45′ – Due minuti di recupero concessi dall’arbitro Massa.

43′ – Grande giocata di Okafor, che poi allunga il pallone per Pulisic, il cui assist per Loftus-Cheek sembra buono, ma l’inglese non ci arriva e sfuma il 2-0 rossonero.

39′ – Ammonito Rovella per fallo netto su Loftus-Cheek.

31′ – Okafor si libera al tiro di destro, ma spara altissimo.

28′ – Cooling break allo stadio Olimpico: Lazio-Milan 0-1.

25′ – Prima parte di partita su buoni ritmi.

20′ – Fofana ammonito per fallo su Dia.

17′ – Cross interessante di Pulisic, Chukwueze al volo conclude malissimo ma guadagna comunque un corner.

15′ – Altro angolo insidioso di Pulisic, Tomori va per il colpo di testa e trova un’altra deviazione. Sugli sviluppi del nuovo corner, Fofana arriva al tiro al volo di destro, palla fuori.

11′ – Terracciano perde Tchaouna, che di testa da posizione invitante schiaccia la palla e favorisce la parata di Maignan.

10′ – Bel cross di Lazzari, colpo di testa di Castellanos deviato in corner da Tomori.

8′ – GOL MILAN! PAVLOVIC! Corner di Pulisic, colpo di testa vincente del serbo!

2′ – Primo brivido per il Milan: Dia in area col destro supera Maignan ed è Pavlovic a evitare che il pallone possa entrare in rete.

1′ – Partiti all’Olimpico!

Alle 20:45 l’arbitro Massa fischierà l’inizio del match. Seguilo con noi in diretta!

Le formazioni ufficiali di Baroni e Fonseca

LAZIO (4-2-3-1): Provedel; Lazzari, Patric, Romagnoli, Tavares; Guendouzi, Rovella; Tchaouna, Dia, Zaccagni; Castellanos. A disp.: Furlanetto, Mandas; Hysaj, Marušić; Castrovilli, Dele-Bashiru, Vecino; Isaksen, Noslin, Pedro. All.: Baroni.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; E. Royal, Tomori, Pavlović, Terracciano; Fofana, Reijnders; Chukwueze, Loftus-Cheek, Pulisic; Okafor. A disp.: Raveyre, Torriani; Bartesaghi, Calabria, Gabbia, Hernández; Musah, Zeroli; Abraham, Camarda, Cuenca, Leão. All.: Fonseca.

Arbitro: Massa di Imperia.