Milan già proiettato al 2025: colpo a zero dal Manchester United

Doveva lasciare il Manchester United in estate ma alla fine è rimasto, ora ci pensa il Milan a portarlo in Serie A.

In questi giorni tutti gli occhi sono puntati su Manchester. Non solo per la reunion degli Oasis, probabilmente la band più iconica della città, ma anche per quanto riguarda gli affari di calciomercato. Idee chiare da parte del Milan che nonostante la finestra di compravendita giocatori sia ormai chiusa, ha già deciso di iniziare a pensare al futuro. Il prossimo rinforzo arriva dallo United.

Contratto in scadenza e nessun rinnovo il vista per il calciatore alla corte di Erik Ten Hag che poteva sistemarsi in una nuova squadra già durante questa parentesi di mercato. Alla fine, però, il calciatore pare non aver gradito nessuna destinazione e alla fine è rimasto al Manchester United. Scenario che può rappresentare un’occasione ghiotta per i rossoneri che con il suo arrivo potrebbero dare una mano importante ad un reparto apparso in difficoltà.

Per sapere come si concluderà la stagione appena iniziata ci vorrebbe la palla di vetro ma una cosa è certa: l’area mercato milanista si è già messa al lavoro per costruire una squadra all’altezza anche in vista del prossimo campionato. L’affare appare già in dirittura d’arrivo.

Calciomercato Milan, arriva gratis: al Manchester è un separato in casa

In questo momento far firmare il giocatore e annunciare il colpo in maniera ufficiale è pressoché impossibile. Tuttavia, questo non impedirà al Milan di trattare direttamente con il tesserato del Manchester ormai in uscita. Obiettivo portare in Serie A il difensore Victor Lindelof da parte dei meneghini ancora a caccia di rinforzi in difesa. L’esperienza dello svedese classe 1994 può essere un valore aggiunto per il club rossonero.

Praticamente una carriera intera a bordo dei Red Devils per il trentenne scandinavo che è stato acquistato dal Manchester nel 2015 per 35 milioni di euro. Ora, a distanza di dieci anni esatti da quando ha lasciato Lisbona e il Benfica, Lindelof può lasciare anche lo United. Dopo i primi anni da titolare, il roccioso difensore è finito ai margini del club e ora può approfittare dello svincolo per liberarsi.

In Italia il suo nome è tornato di moda proprio in questi giorni visto che a riproporlo è stata la Lazio orfana di Nicolò Casale. L’ex Hellas Verona si è trasferito al Bologna e i biancocelesti hanno pensato anche allo svedese come sostituto. Alla fine, però, la scelta definitiva è ricaduta sul francese Samuel Gigot. La strada sembra ora spianata per il Milan che può chiudere a gennaio, il centrale guadagna 3 milioni a stagione ma può firmare per qualcosa in meno.