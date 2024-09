Il tempo sta per scadere: Milan, il colpo a zero è ancora possibile

Ancora poche ore e conosceremo la verità. Poi il calciomercato sarà praticamente finito: c’è una deadline a cui guardare

Il calciomercato si è ufficialmente chiuso venerdì 30 agosto alla ore 24.00. Da quel momento in poi non sono state più possibili operazione in entrata per calciatori già tesserati. Per quanto riguarda i giocatori in uscita, come è noto a tutti, invece, si può ancora cedere in quelle leghe dove la sessione di mercato è aperta.

Inevitabilmente si guarda in Arabia Saudita, anche se il periodo delle vacche grasse appare terminato. Lo ha capito a sue spese il Milan, che sperava di ricevere un’offerta consistente per Ismael Bennacer, che aveva aperto al trasferimento in Saudi Pro League, ma nessuno si è presentato con i 40 milioni di euro che sarebbero serviti per ottenere il via libera.

L’algerino è così ancora a Milanello e dopo aver saltato la Lazio per gastroenterite tornerà ad allenarsi in gruppo. C’è ancora una piccola speranza, però, che qualcosa possa muoversi, ma è altamente difficile così come per Luka Jovic, di fatto messo alla porta e scaricato dopo l’arrivo di Tammy Abraham. Una loro eventuale cessione permetterebbe al Milan di provare un ultimo affondo per Adrien Rabiot.

Milan, il tempo è scaduto: domani la verità su Rabiot

Il tempo, però, sta per scadere. I giocatori svincolati, come il francese, possono chiaramente essere acquistati. Il Milan, però, si è imposto una deadline, che ormai è davvero vicina. E’ la giornata di domani il limite massimo, entro il quale si potrà provare a tesserare Rabiot.

Il francese ha sul piatto un’offerta da cinque milioni di euro netti a stagione più bonus, ma non c’è stato alcuna riapertura verso i rossoneri in queste ultime ore. Per l’ex Juve si è parlato anche di Galatasaray, che però non può offrirgli il palcoscenico della Champions League. Proprio per giocare la competizione più importante, Adrien Rabiot deve fare in fretta. Sì perché la deadline fissata dal Milan è legata proprio alla coppa dalle grandi orecchie. Entro la mezzanotte di domani, infatti, bisognerà consegnare la lista alla UEFA.

Ad oggi il Milan, con Yunus Musah che perde il suo status da giovane che ha in Italia, dovrà decidere chi tenere fuori. Sarà Bennacer, proprio il centrocampista americano o Luka Jovic? Chiaramente se dovesse arrivare Rabiot, sarebbero in due a star fuori.