Saltato il colpo, si pesca nel Milan Futuro: sarà fisso in prima squadra

Terminato il calciomercato estivo è tempo di decisioni in casa Milan con i rossoneri pronti a promuovere un giovane in prima squadra.

Partenza da dimenticare per il Milan in campionato con i rossoneri che hanno racimolato solamente due punti nelle prime tre sfide mettendo già a rischio la posizione di Paulo Fonseca.

Il mercato, eccezion fatta per Manu Koné, ha portato a Milanello quelli che erano gli obiettivi del club ad inizio estate. L’allenatore portoghese ha avuto il nuovo centravanti con Morata, il difensore centrale con Pavlovic, il terzino destro con Emerson Royal ed il mediano grazie all’acquisto di Fofana. Nelle ultime ore a disposizione è poi giunto Tammy Abraham, pallino del tecnico. Mancato l’acquisto di Koné, passato alla Roma, il Milan è pronto a pescare dal Milan Futuro per sistemare la propria rosa.

Milan, la decisione è presa: passa dal Milan Futuro alla prima squadra

Persa la possibilità di arrivare a Manu Koné, oltre a tenere in rosa Ismael Bennacer, il Milan è pronto a promuovere in via definitiva Kevin Zeroli. Il classe 2005 in queste prima settimane ha fatto la spola tra il Milan Futuro e la formazione di Paulo Fonseca ma è destinato ad unirsi in maniera fissa con la prima squadra.

Già durante la scorsa stagione, l’ormai ex capitano della Primavera del Milan era stato aggregato in diversi casi alla formazione di Stefano Pioli. La costituzione del Milan Futuro, impegnato nel campionato di Serie C, ha portato il centrocampista ad unirsi alla formazione di Daniele Bonera, diventando una delle stelle della squadra.

Le necessità della prima squadra però, stanno portando il club a dirottare Zeroli definitivamente agli ordini di Fonseca. Il giovane talento può essere utilizzato o come mezzala o come mediano davanti la difesa potendo rappresentare una valida alternativa per il tecnico portoghese. Sul giocatore, tra l’altro, ci sono stati interessi di club di Serie A come Empoli e Venezia che avevano richiesto il prestito secco del nazionale under 20 italiano.

Un’opportunità da non fallire per Zeroli che sarà chiamato a giocarsi le sue chance quando Fonseca lo vorrà utilizzare. Al pari di Camarda, il Milan punta molto sul giovane centrocampista che considera un possibile punto fermo della prima squadra in ottica futura. Il tutto non dimenticando però che il Milan non ha ancora mollato definitivamente la pista Rabiot, con il francese che, essendo svincolato, potrebbe ancora arrivare in rossonero.