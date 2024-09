Diletta Leotta può esultare: Karius pronto a firmare in Serie A

Loris Karius è pronto a giocare in Serie A: Diletta Leotta uò esultare, il portiere tedesco vicino alla firma

Lei giornalista, lui calciatore: inutile dire anche i nomi, perché trattasi di Diletta Leotta e Loris Karius, la coppia più glamour del calcio italiano. La bellissima Diletta è ormai un volto notissimo di Dazn, la piattaforma che detiene i diritti della Serie A. La donna ed il portiere tedesco sono dapprima diventati genitori della piccola Aria, nata il 3 luglio 2023 mentre lo scorso 22 giugno sono convolati a nozze sull’isola di Vulcano, in Sicilia, la terra natìa della giornalista.

Un matrimonio da “mille e una notte”, super blindato e con tantissimi invitati accorsi per l’occasione nel resort scelto come della cerimonia. I due ora vivono insieme dopo che nell’ultimo anno – ma, di fatto, nell’ultimo periodo in generale – il loro amore sia stato a distanza.

Il motivo è semplice: Karius, nelle ultime due stagioni, ha giocato nel Newcastle, club di Premier League dove milita anche l’ex Milan Sandro Tonali. Una sola presenza collezionata per il classe ’93 che, di fatto, era solo il terzo portiere dei Magpies.

Karius pronto a firmare per un club di Serie A: ecco quale

Una carriera, quella di Karius, divisa tra Premier League e Bundesliga con una piccola parentesi in Turchia, al Besiktas. Il suo ultimo contratto, però, è scaduto lo scorso 30 giugno. Dal 1° luglio il calciatore tedesco è di fatto senza squadra e si sta godendo quindi la famiglia e la piccola Aria.

Il portiere, però, è alla ricerca di un contratto che possa permettergli di continuare a giocare: d’altronde ad appena 31 anni compiuti, il ritiro è ancora lontano. E la priorità del tedesco è l’Italia: non vuole più giocare troppo lontano da Milano, lì dove risiedono moglie e figlia e sta cercando proprio un club che possa permettergli ciò.

In estate si era profilata addirittura l’ipotesi Como, prima che i lariani virassero su altri obiettivi tra i pali. Ora però, sembra che si possano aprire le porte dell’Udinese. Il club friulano, in estate, ha confermato Okoye come titolare e promosso il giovane Sava come vice, con Marco Silvestri ceduto alla Sampdoria a titolo definitivo sul gong del mercato.

Un addio, quello dell’ex Verona, voluto per giocare con grande continuità dopo gli ultimi mesi trascorsi in panchina. L’Udinese, dal canto suo, però, è alla ricerca anche di un profilo di esperienza e Karius sembri fare proprio al caso dei bianconeri. Contatti ufficiali al momento non vi sono stati, ma le possibilità che il tedesco possa giocare in Serie A sono sempre più alte.