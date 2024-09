Liste Champions, la scelta è fatta: ecco l’escluso

La composizione delle liste del Milan per la prossima Champions League, che avrà inizio dopo la sosta: ecco l’escluso

Dopo la sosta inizierà anche la Champions League. Dopo un sorteggio non certo così negativo, sognare la qualificazione agli ottavi di finale non è esagerato. Servirà ovviamente un Milan diverso, un Milan solido e con le idee chiare.

Oggi è un giorno importante per i calciatori del Diavolo perché sapranno chi sarà escluso dalla competizione dalle ‘grandi orecchie’. Gli ultimi giorni di calciomercato hanno snellito un po’ la rosa, facilitando, di fatto, il compito di Paulo Fonseca. In Serie A, ad esempio, tutti giocatori a disposizione del tecnico portoghese possono scendere in campo. Questo grazie al fatto che Yunus Musah è un Under 22 così non va ad occupare alcuno slot nella lista degli stranieri. Discorso diverso in Champions League, dove l’americano rientra a tutti gli effetti nella ‘categoria’ stranieri.

Un bel problema per Fonseca che dovrà dunque tagliare un giocatore. Sarà solo uno l’escluso della rosa del Milan. Proprio l’americano è un indiziato a restare fuori, al pari di Ismael Bennacer, che il Milan avrebbe voluto cedere. L’esperienza dell’algerino potrebbe però aiutarlo a spuntarla. In realtà, alla fine, entrambi dovrebbero far parte della lista Champions League e a restar fuori dovrebbe essere Luka Jovic. Il serbo come l’algerino era stato invitato a fare le valigie, ma senza successo.

Milan, la composizione delle liste

Ecco i 18 stranieri attualmente in rosa. Solo uno verrà tagliato:

Mike Maignan

Emerson Royal

Strahinja Pavlovic

Fikayo Tomori

Malick Thiaw

Theo Hernandez

Ismael Bennacer

Youssouf Fofana

Ruben Loftus-Cheek

Yunus Musah

Tijjani Reijnders

Samuel Chukwueze

Christian Pulisic

Alvaro Morata

Tammy Abraham

Rafael Leao

Noah Okafor

Luka Jovic.

Ai diciassette stranieri si andranno ad aggiungere gli slot per i calciatori formati nel vivaio dei club italiani e quelli cresciuti nel vivaio rossonero. Qua il Milan lascerà qualche casella vuota, tanto da iscrivere anche Florenzi.

Formazione italiana:

Marco Sportiello

Filippo Terracciano

Alessandro Florenzi

Formati nel club:

Davide Calabria

Matteo Gabbia

Saranno dunque 23 i giocatori over su un massimo di 25 inscrivibili.

Ai 23 si aggiungeranno anche i calciatori della lista B come Francesco Camarda, Torriani, Zeroli e Bartesaghi. Niente da fare, invece, per Alex Jimenez, che non ha ancora due anni di permanenza nel club al pari chiaramente di Silvano Vos.