Ritorno al Milan dopo 8 anni, i rossoneri già sognano

Il Milan già pensa ad un colpo per la prossima stagione con un calciatore che potrebbe tornare dopo 8 anni in rossonero.

Nonostante la sessione estiva di mercato si sia conclusa da pochi giorni, per i club è già tempo di pensare alla prossima stagione con il Milan che pensa ad un possibile affare a costo zero.

L’inizio di stagione del Milan è stato sicuramente da dimenticare con i rossoneri che hanno collezionato solamente due punti nelle prime tre giornate. Un risultato che ha allontanato subito in maniera netta la squadra di Paulo Fonseca dalla vetta della classifica. Il tecnico portoghese è quindi chiamato subito a cambiare marcia anche per tenere salda la propria panchina e cercare di inserire al meglio quelli che sono stati gli acquisti portati in dote dalla società durante l’estate.

Calciomercato Milan, nuova idea per la prossima stagione

Nel mirino del Milan è finito Mario Pasalic. Il centrocampista croato ha vissuto una stagione con la maglia del Milan nel 2016/2017, lasciando un ottimo ricordo ai tifosi rossoneri. Il suo contratto con l’Atalanta è in scadenza nel giugno del 2025 ed il club meneghino è pronto a fare un tentativo per assicurarselo a costo zero.

L’Atalanta ha momentaneamente interrotto le trattative per il rinnovo del contratto del centrocampista classe 1995. Dopo essere stati vicini ad un accordo all’inizio dell’estate, le parti hanno fermato le trattative con i bergamaschi che hanno in programma di incontrare l’entourage del calciatore nelle prossime settimane. Se dovesse venire meno l’accordo tra le parti, saranno diversi i club a tentare l’assalto nei confronti di Pasalic in vista della prossima stagione.

Mario Pasalic è ormai da anni uno dei centrocampisti più prolifici del campionato italiano ed il Milan ne apprezza molto la sua duttilità. Un calciatore che potrebbe essere utilizzato in diverse zone del campo con grande esperienza internazionale. Un possibile ritorno dopo 8 anni che verrebbe accettato di buon grado dai tifosi rossoneri, rimasti legati al croato anche per il rigore messo a segno nella Supercoppa italiana vinta contro la Juventus.

La concorrenza per il Milan non manca di certo con i rossoneri che devono fare i conti con l’interesse da parte di diverse squadre inglesi e spagnole nei suoi confronti. Saranno decisivi i prossimi mesi per capire quello che sarà il destino del giocatore classe 1995 con l’Atalanta che proverà a non perdere uno dei propri gioielli a costo zero tra poco meno di un anno.