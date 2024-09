Il post Maignan arriva dalla Serie A, il Milan ha trovato il prossimo portiere

Il Milan pensa già al futuro e al post Mike Maignan: il portiere francese può lasciare entro qualche sessione di mercato, trovato il sostituto

Mike Maignan è sicuramente uno dei migliori portieri del campionato e forse quello più decisivo, uno dei pochi big rimasti tra i numeri uno della serie A. L’estremo difensore della nazionale francese da qualche mese però spaventa i tifosi rossoneri. Il contratto attuale, infatti, scadrà nell’estate del 2026 e al momento il giocatore non ha intenzione di rinnovarlo.

La società rossonera non può permettersi una grossa cifra per gli ingaggi e nemmeno uno dei suoi calciatori più rappresentativi (insieme a Theo Hernandez e Leao) fa eccezione. L’ex Lilla, infatti, vorrebbe un cospicuo aumento a fronte dei 3 milioni di euro percepiti oggi, al netto dei bonus. Di sicuro è una cifra bassa se confrontata con quella degli altri top sia in casa milanista sia in serie A. Per questo Maignan avrebbe chiesto un ingaggio superiore.

Dopo Maignan già pronto al Milan: ecco chi sarà il prossimo portiere

Le parti torneranno a trattare a breve ma il suo futuro è da considerarsi quanto mai in bilico, anche perché con una scadenza ormai “prossima”, senza un prolungamento di accordo entro la prossima estate, il portiere dovrà per forza essere ceduto per non perderlo a zero. Rinnovo entro nove mesi o addio, al momento le due strade sembrano essere queste.

Il Milan, non potendo o forse volendo, sborsare una cifra esosa, si starebbe guardando intorno e avrebbe già individuato il potenziale sostituto. A dire il vero sono due i nomi attualmente in cima alle preferenze di Moncada, Furlani e Ibrahimovic. Il primo nome corrisponde a Marco Carnesecchi, attuale portiere dell’Atalanta e in prospettiva tra i migliori della sua generazione. Il classe 2000 è sfortunato, in chiave Nazionale, in quanto Donnarumma ha solo un anno in più e dunque al momento è dura strappare la titolarità della maglia azzurra, ma si appresta ad essere di sicuro a lungo il vice dell’ex Milan.

Con lui i rossoneri continuerebbero una tradizione di ottimi estremi difensori, tra i migliori del pianeta, dopo appunto lo stesso Donnarumma e Maignan. L’Atalanta però, come noto, è bottega cara e non vende facilmente i suoi gioielli. Ne sa qualcosa la Juve che ha dovuto sudare per arrivare a Koopmeiners. Per questo piace anche Maduka Okoye, portiere dell’Udinese che si sta mettendo in luce in Friuli. Presto potrebbe esserci per lui l’atteso salto di qualità, il Milan lo segue con interesse.