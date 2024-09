Un italiano al Milan: l’azzurro brilla contro la Francia

Il club rossonero potrebbe pensare all’acquisto di un giocatore azzurro nel 2025: in Nations League si è messo decisamente in luce.

Nell’ultimo calciomercato estivo il Milan non ha comprato nessun calciatore italiano per la Prima Squadra. La società ha deciso di puntare su altri nomi e così facendo ha anche lasciato liberi dei posti delle liste in cui vengono inseriti coloro che sono del vivaio del club oppure di un vivaio italiano.

C’è chi ritiene che sia importante avere un nucleo di calciatori italiani per vincere in Serie A, mentre il Diavolo ha perlopiù stranieri nel suo organico, allenatore compreso. Se nell’immediato è vero che pattuglia made in Italy dei rossoneri è ridotta, per il futuro lo scenario sembra diverso: ci sono tanti giovani talenti nostrani che potranno far parte della Prima Squadra se faranno un buon percorso di crescita. Kevin Zeroli, Mattia Liberali e Francesco Camarda sono i tre nomi più noti. Ora giocano con Milan Futuro in Serie C e sono tenuti d’occhio da Paulo Fonseca.

Milan, colpo italiano nel 2025?

Venerdì sera l’Italia ha affrontato la Francia nella prima partita della fase a gironi della Nations League e ha vinto 3-1. Dopo un Europeo fallimentare, la nazionale di Luciano Spalletti ha offerto una grande prestazione a Parigi e ha sconfitto gli storici rivali in casa loro dopo 70 anni.

Non c’era nessun giocatore del Milan nella squadra azzurra, quindi ci si è focalizzati soprattutto sulla prova di Sandro Tonali. Scontati i 10 mesi di squalifica per il caso delle scommesse illecite, è tornato in campo prima con il Newcastle United e poi anche con la nazionale. Spalletti non ha avuto dubbi sulla sua convocazione e l’ex rossonero non ha risposto presente. Suo anche l’assist per il gol dell’1-1 firmato da Federico Dimarco.

A centrocampo c’è un altro italiano che ha brillato e che in passato è stato associato al Milan: Samuele Ricci. Il 23enne del Torino ha messo in campo una prestazione di sostanza, qualità e personalità. Questa può essere la stagione che può portarlo a guadagnarsi l’approdo in una grande squadra della Serie A. Certamente la dirigenza rossonera monitora l’ex Empoli, consapevole che Urbano Cairo vende solo a caro prezzo i suoi gioielli. Se oggi dovesse vendere Ricci, probabilmente chiederebbe almeno 30 milioni. E se il suo rendimento dovesse attestarsi sul livello visto in Francia, allora il prezzo sarà destinato ad arrivare tranquillamente a 40 milioni nel 2025.