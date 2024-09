Cardinale vende il Milan: “Torna subito Paolo Maldini”

Il fondatore di Redbird è pronto ad una clamorosa decisione: il Milan verso la cessione, spunta ancora una volta Paolo Maldini

Dopo un’estate calda, fatta di colpi oculati ed investimenti apparentemente intelligenti per rinforzare la rosa rossonera, il Milan è tornato a vivere momenti difficili. Il campo non dà le dovute risposte e ciò che è successo nell’ultima gara contro la Lazio non ha fatto certamente piacere ai tifosi del ‘Diavolo’.

L’episodio del cooling break contro i biancocelesti nel quale Theo e Leao si sono tenuti a distanza dal gruppo parla di una spaccatura evidente nello spogliatoio, con Fonseca (2 pareggi e una sconfitta in 3 giornate) finito istantaneamente sulla graticola. Il progetto sembra già scricchiolare, nonostante la proprietà nella parole di Giorgio Furlani abbia voluto – almeno apparentemente – ribadire la fiducia nell’ex allenatore del Lille. Un “non caso di cui si sta parlando troppo” quello che ha visto i due leader rossoneri, grandi protagonisti dell’ultimo Scudetto targato Pioli, a detta dello stesso Furlani. Ma intanto, per il futuro, le ombre di un fallimento si fanno sempre più minacciose.

In campo il ‘Diavolo’ è atteso da un trittico impegnativo: Venezia, Liverpool e Inter. E proprio il Derby della Madonnina – una delle discriminanti che aveva convinto la dirigenza a esonerare Pioli visti i tanti insuccessi contro i nerazzurri – può essere lo spartiacque stagionale. Intanto si fa strada una voce secondo cui Paolo Maldini sarebbe pronto a tornare al Milan, a ‘prendersi’ il club, con Gerry Cardinale ormai convinto a cedere la società rossonera nei prossimi tempi.

Nasce il nuovo Milan di Maldini: progetto clamoroso

La rivelazione è arrivata in diretta sul canale Youtube di ‘Calciomercato.it’ durante la trasmissione ‘Ti Amo Calciomercato’ per bocca del giornalista ed esperto di mercato Fabio Santini che ha spiegato quello che sembrerebbe essere uno scenario pazzesco che va delineandosi riguardo alla proprietà del Milan.

Il giornalista ha parlato di Paolo Maldini, della possibilità di un suo ritorno in rossonero: “Vorrebbe carta bianca su tutto, essere lui l’unico reggente e non gli verrebbe consentito. Ma posso dire che Maldini si sta muovendo in Arabia per trovare soci che rilevino il pacchetto di maggioranza di Gerry Cardinale, il 51-52%. Prima o poi li troverà e rientrerà al Milan“. Uno scenario davvero clamoroso che potrebbe chiudere la breve e assai poco vincente esperienza del fondatore di Redbird come proprietario del ‘Diavolo’.

Il Milan ai milanisti, un pensiero che la tifoseria ha sempre portato avanti negli anni. E così l’ex capitano sembrerebbe effettivamente poter fare il suo ritorno, in grande stile, appoggiato da una nuova ricca proprietà araba che sostituisca Cardinale ai vertici del Milan. Uno scenario le cui tempistiche, per stessa ammissione di Santini, non sono chiare. Ma se le intenzioni di Maldini fossero evidentemente questo, sarebbe soltanto questione di tempo per un ritorno dell’ex numero 3 in rossonero.