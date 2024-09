Il giornalista difende Ibrahimovic e provoca Maldini: “Prima del Milan…”

Niente più Milan per uno storico protagonista in rossonero: non lo vogliono più! “Se ne torni a giocare a tennis”, arriva l’incredibile annuncio

Storie e nervi tesi in casa Milan in questi giorni. Non è una sosta benevola per i colori rossoneri, dopo l’inizio di campionato in salita per gli uomini di Fonseca con soli 2 punti in 3 partite. Ci sarà da risalire la china dopo la sosta. Nelle varie radio e tv si analizza il momento in casa rossonera. D’altronde i risultati con cui si giunge ad una sosta sono sempre i più delicati, in quanto danno modo di parlare per due settimane e l’attuale chiacchiericcio non è di certo scevro da polemiche considerando il momento.

In molti concordano come la squadra debba ritrovare solidità difensiva e soprattutto la condizione fisica, apparsa fin qui scadente con le avversarie che spesso sono andate al doppio dei meneghini. Fonseca dovrà battere il Venezia e cercare di fare risultato contro Liverpool e soprattutto Inter anche perché la piazza non tollererebbe la settima sconfitta di fila in un derby. In molti vorrebbero già l’esonero del tecnico e si sogna Allegri.

“Se ne può tornare a giocare a tennis”, arriva l’incredibile annuncio in casa Milan!

Nel frattempo la critica si abbatte feroce nell’analizzare non solo quanto successo fin qui, ma anche guardando indietro alle figure che nel passato recente sono transitate per Milanello. Come ad esempio ha fatto Franco Ordine, noto giornalista di fede rossonera, che ha commentato a Telelombardia alcune vicende societarie.

Per la precisione si stava discutendo dell’assenza di Zlatan Ibrahimovic, non pervenuto nei primi match di campionato del Milan in quanto in vacanza. Nessuna sua traccia al seguito della squadra e in molti non hanno per nulla gradito questa assenza in un momento così delicato e già difficile per i rossoneri, con lo svedese che per primo dovrebbe dare l’esempio e metterci la faccia. Franco Ordine ha detto la sua, allargando il quadro anche ai predecessori dell’ex attaccante in società come Paolo Maldini, prendendo spunto dalla riflessione di un collega in studio.

“Maldini più consono di Ibra nel fare questo ruolo? Mi dici cosa ha fatto prima di tornare al Milan? Maldini è stato fermo per tanti anni, l’unica cosa che faceva era giocare a tennis tutti i giorni. E allora? Di cosa parliamo?”, arringa Ordine, difendendo dunque Ibra ma allo stesso tempo attaccando l’ex bandiera rossonera. Insomma per lui Maldini può tornare a giocare a tennis…