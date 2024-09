La rivoluzione è pronta: Fonseca ribalterà la formazione per il derby

Fonseca prepara un’autentica rivoluzione in vista della ripresa del campionato e soprattutto per il derby della quinta giornata contro l’Inter

Il tecnico portoghese non ha più molte opzioni per risollevare una stagione che è iniziata nel migliore dei modi. L’unica ricetta è puntare sulla qualità e sulla profondità della sua rosa. Venezia e Inter sono già decisive.

Il Milan ha racimolato appena due punti nelle prime tre giornate ed assieme alla Roma è tra le big quella che è partita peggio. I rossoneri non sono riusciti ad avere quella velocità e organizzazione di gioco che avevano mostrato invece nel precampionato. Le amichevoli di agosto, come si sa, lasciano il tempo che trovano e proprio per questo nessuno si era fatto illusioni, ma con Torino, Parma e Lazio il Diavolo è apparso spento e disorganizzato. Anche le scelte del tecnico lusitano hanno fatto discutere, vista l’esclusione di Theo Hernandez e Leao, partiti entrambi dalla panchina all’Olimpico.

L’attaccante è riuscito a regalare quanto meno il pareggio ai suoi, anche se la scenetta del cooling break ha fatto discutere. Quasi come due corpi estranei al gruppo, i due giocatori non hanno partecipato alla mini riunione tecnica a bordo campo, rimanendo isolati da tutt’altra parte. L’unità dello spogliatoio è uno dei temi di cui si discute in casa Milan in questo momento e per invertire la tendenza servirà un atteggiamento completamente diverso.

Milan pronto alla rivoluzione: Fonseca punta su Leao e sugli altri big

Dopo la sosta per le nazionali il Milan sarà impegnato contro il Venezia, sabato 14 settembre e poi nel derby con l’Inter, la domenica successiva. Periodo cruciale, a cui si sommerà anche l’esordio in Champions League contro il Liverpool e che non prevede margini di errore. Tutte le sfide si giocheranno a San Siro e questo può essere un vantaggio. Di certo serve un’inversione di tendenza, soprattutto per quanto riguarda i risultati.

Fonseca ritroverà Alvaro Morata, recuperato al 100% e già pronto a scendere in campo contro i lagunari. Per il derby bisognerà poi rimettere in piedi la migliore formazione possibile. Oltre al centravanti spagnolo, l’ex allenatore della Roma è pronto a puntare su Leao, Theo Hernandez e Calabria, recuperando quei punti fermi che tanto avevano fatto bene con Pioli. Rispetto a quest’ultimo c’è la volontà di invertire un trend negativissimo nelle sfide con l’Inter, visto che i nerazzurri hanno vinto le ultime sei stracittadine. Serve un’impresa per ricominciare a volare in Serie A e per salvare la panchina di Fonseca.