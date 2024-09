Milan, la stella della nazionale nel mirino: Ibra prepara l’offerta

Il Milan mette nel mirino una stella della nazionale: Ibrahimovic punta con decisione su di lui, offerta e scenari

Pausa nazionali in corso, ma i club, anche se a ranghi ridotti, lavorano, eccome, per preparare i prossimi cruciali impegni. Grande concentrazione soprattutto in casa Milan, per rimediare a un brutto avvio di campionato e rispondere prontamente sul campo ai primi risultati negativi.

I rossoneri avranno l’obbligo di ripartire forte per colmare la partenza ad handicap. Primo appuntamento cruciale quello di sabato con il Venezia, dove i tre punti sarebbero obbligatori. Poi il Liverpool e l’Inter, per mettersi alla prova con avversari di alto livello e capire se davvero si può pensare in grande in questa stagione o le ambizioni andranno già riviste al ribasso.

Banco di prova importantissimo per Fonseca, che spera di avere risposte importanti dai suoi, trovare una quadra migliore e avere finalmente un impatto di livello dai nuovi arrivati dal mercato. La campagna acquisti rossonera è stata di buon livello ma non scintillante, e per certi versi è rimasta incompleta. Motivo per il quale, la società pensa, eccome, ai rinforzi anche in chiave futura.

Ibrahimovic, Furlani e il resto della squadra mercato monitorano già la situazione in Italia e in Europa, alla ricerca di innesti di talento e prospettiva, per proseguire sulla strada tracciata di una squadra giovane e talentuosa. C’è un giocatore della nazionale che interessa non poco e che potrebbe essere il nuovo gioiello rossonero.

Milan, piace Fazzini: canale preferenziale con l’Empoli

Parliamo in questo caso di Nazionale Under 21 e di Jacopo Fazzini, trequartista attualmente in forza all’Empoli. Lo scorso anno, il classe 2003 ha trovato molto spazio con ben 31 presenze in campionato e oggi è uno dei punti fermi della squadra di D’Aversa.

Buon inizio di campionato per i toscani, che hanno messo insieme cinque punti nelle prime tre giornate, facendo risultato contro formazioni come Roma e Bologna, non scontato, affatto. Fazzini è stato uno dei giocatori più in mostra. In Nazionale, ha dovuto abbandonare contro San Marino dopo soli 14 minuti per infortunio. Niente di grave, per fortuna.

Il Milan lo osserva con attenzione, il suo valore di mercato si avvicina già alla doppia cifra. Ma l’acquisto potrebbe avvenire a condizioni favorevoli sfruttando gli ottimi rapporti con l’Empoli e parlando del suo trasferimento in maniera parallela al futuro di Devis Vasquez e Lorenzo Colombo, milanisti in prestito in toscana.