Lascia la Ferrari, ma ha già trovato un nuovo accordo: ufficiale fino al 2030

Tempo di cambiamenti in casa Ferrari: ufficiale fino al 2030 il nuovo super accordo commerciale

La Formula 1 tornerà il prossimo 13 settembre a Baku, capitale dell’Azerbaijan, come sempre uno snodo cruciale per la stagione. Se Zandvoort ha rappresentato il Gp del rientro in pista e Monza la solita gara all’insegna della velocità, Baku invece sarà un appuntamento carico di pericoli e curve strette per i venti piloti.

Massimo esperto di questo circuito, visti i precedenti, rimane il leader della classifica piloti Max Verstappen, che assieme alla Red Bull ha tutta l’intenzione di tornare a vincere dopo un po’ di tempo in cui ha visto trionfare i suoi rivali di quest’anno, Lando Norris e Charles Leclerc. Quest’ultimo ha vinto a Monza, il primo invece in Olanda, a casa sua.

Nel frattempo però in F1 è tempo anche di rinnovi di sponsorizzazione e contratti. Uno dei più recenti firmati interessa molto alla Ferrari.

Ferrari-Banca Santander, sarà addio dal 2025

L’addio di Carlos Sainz, diretto alla Williams e di cui si parla dallo scorso febbraio (quando Lewis Hamilton fu nominato suo successore), non sarà esente da scossoni a livello economico. Banca Santander, tra i principali sponsor del Cavallino oramai da molti anni, ha deciso che non rinnoverà il proprio accordo con la casa di Maranello, proprio in concomitanza con l’addio di Sainz.

La banca spagnola, senza alcun dubbio una delle più diffuse al mondo, ha deciso di rinnovare la propria partnership con la Formula 1. È stato infatti raggiunto un accordo di cinque anni – dal 2025, appunto, fino al 2030 – tra la numero uno della banca Ana Botin e Stefano Domenicali, Ceo di Formula One Group, il gruppo che gestisce gli affari commerciali della F1.

L’accordo tra le parti permette alla banca spagnola di diventare sponsor alla pari di altri colossi come Lenovo, Rolex e Aramco. La Formula 1, ormai un business gigantesco e diffuso in tutto il mondo, trae linfa vitale a livello economico proprio da partnership come queste. Lo ha sottolineato Juan Manuel Cendoya, vicepresidente di Banca Santander Spagna, che ha peraltro spiegato che tra gli obiettivi della nuova sponsorizzazione vi è una maggiore diffusione in paesi come gli Stati Uniti.

Presente nel Circus dal lontano 2006, Banca Santander nel corso degli anni ha stretto accordi con scuderie del calibro di Ferrari e McLaren, diventando uno degli sponsor più noti in assoluto per quanto riguarda il mondo F1.