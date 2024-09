Salta il banco, adesso servono 75 milioni di euro

Salta il banco in casa Milan, servono almeno 75 milioni di euro: gli ultimi aggiornamenti che arrivano dal club rossonero

In attesa del ritorno a Milanello dei calciatori impegnati con le rispettive nazionali (sia per le gare di Nations League e non solo), il Milan di Paulo Fonseca ha ripreso gli allenamenti nel centro sportivo rossonero. L’obiettivo è quello di farsi trovare al meglio in vista della quarta giornata di campionato che vedrà impegnato il ‘Diavolo’, in casa, contro il Venezia.

Rossoneri che sono alla caccia della prima vittoria stagionale. Fonseca che, invece, vuole allontanare le critiche e le chiacchiere di un suo possibile esonero (ci ha pensato Furlani ad allontanare questa ipotesi) nel caso in cui dovesse arrivare un altro risultato negativo. Nel frattempo, però, non arrivano affatto buone notizie sul fronte calciomercato. Gli ultimi aggiornamenti parlano chiaro.

Milan, l’obiettivo Sesko costa caro: spunta nuova clausola rescissoria

Nella prima partita di Nations League con la sua Slovenia, Benjamin Sesko ha trovato la via della rete nel match pareggiato contro l’Austria. A 21 anni si conferma sempre più bomber e con un fiuto del gol impressionante. Una gioia per gli occhi del suo club, il Lipsia. Proprio i tedeschi sanno benissimo di avere in casa un vero e proprio gioiello che potrebbe essere richiesto per la prossima stagione.

Tra le squadre interessate proprio il Milan che non lo ha mai cancellato dalla lista dei desideri. Secondo quanto riportato da alcune fonti e media sportivi tedeschi, però, ci sono delle importanti novità in merito al futuro del calciatore. Non è un mistero che poco prima dell’inizio del campionato europeo il giocatore abbia rinnovato il proprio contratto con il Lipsia (scadenza il 30 giugno del 2029). Tutto questo, però, potrebbe anche non influenzare una sua possibile cessione.

Quello che preoccupa maggiormente il club rossonero, però, è l’inserimento da parte dei tedeschi della clausola rescissoria per il classe 2003. Per acquistare il cartellino del nativo di Radece bisogna sborsare ben 75 milioni di euro. Cifre che – nel caso in cui dovessero essere confermate – spaventerebbero non poco il ‘Diavolo’ visto che difficilmente la società di via Aldo Rossi investirebbe una somma del genere.

Una novità che, a dire il vero, spaventa anche gli altri top club stranieri interessati alle prestazioni del giovane calciatore. Lo stesso che non ha ancora trovato la via della rete nelle prime due giornate di Bundesliga (solo un assist), ma che ha realizzato un gol in una gara di Coppa di Germania.