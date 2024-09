Balotelli pronto a dire sì: ritorno in Italia ad un passo

Mario Balotelli potrebbe tornare presto in Italia: tre squadre su di lui pronte a prenderlo a parametro zero

Mario Balotelli è in cerca di una nuova possibilità. A giugno scorso è scaduto il suo contratto con l’Adana Demirsport, in Turchia, dove era tornato dopo un anno al Sion. Stagione di buon livello con 16 presenze, 7 gol segnati e 1 assist. Nonostante l’opzione per il rinnovo, l’attaccante è andato in scadenza e al momento è svincolato.

Si sta allenando da solo in attesa di opportunità. A 34 anni, da poco compiuti, Super Mario è ancora sicuro di poter dare il suo contributo e gli piacerebbe tornare in Italia. Al momento però le porte della Serie A per lui sono chiuse; nessun club è infatti interessato, almeno per il momento. Infortuni o altre situazioni inaspettate potrebbero aprire nuovi scenari. Ci sono invece opzioni più concrete, e da subito, in Serie B, con alcune squadre importanti disposte magari a prenderlo nell’immediato alle giuste condizioni economiche. Parliamo di tre piazze caldissime e con grandi ambizioni.

Balotelli di nuovo in Italia, tre opzioni per lui: la situazione

Balotelli ha già giocato in Serie B con la maglia del Monza: era fine 2020 e Galliani riuscì a convincerlo ad accettare ma durò pochissimo. Dopo soli sei mesi, l’attaccante lasciò di nuovo l’Italia per iniziare la sua avventura in Turchia all’Adana, dove tra l’altro fece molto bene, tant’è che in molti avevano ipotizzato un suo possibile ritorno in Nazionale con Roberto Mancini, mai realizzato.

La maglia dell’Italia è da sempre il suo pallino e non ha ancora perso la speranza di, un giorno, riconquistarla. Potrebbe farlo ripartendo dalla Serie B, mettendosi a completa disposizione della squadra e con le prestazioni che il suo talento (che deve solo ritrovare) potrebbe offrire. Stando alle ultime indiscrezioni, ci sono tre opzioni per lui: il Sassuolo, il Bari e, soprattutto, il Palermo, la squadra della sua città natale. Balotelli al Palermo potrebbe essere uno scenario parecchio affascinante.

I rosanero vogliono tornare nella massima serie il prima possibile, l’anno scorso l’hanno sfiorata e adesso vogliono riprovarci. Super Mario potrebbe essere quella risorsa in più che, alle giuste condizioni fisiche e mentali, farebbe la differenza. Vedremo cosa accadrà nelle prossime settimane; lui continua ad allenarsi e aspetta l’occasione giusta. Anche all’estero qualcosa c’è, ma niente è più stimolante di un ritorno in Italia dal punto di vista sportivo.