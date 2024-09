Un Top della Nazionale italiana al Milan, retroscena sbalorditivo

Italia in grande spolvero in Nations League: uno degli azzurri è da tempo nel mirino del Milan, un’indiscrezione che trova conferme

La Nazionale italiana ha iniziato la sua avventura in questa edizione di Nations League con il piede giusto, grazie a due vittorie convincenti contro avversari di tutto rispetto: la Francia e Israele. Gli Azzurri hanno mostrato quella solidità e quello spirito di squadra che erano mancati ai precedenti campionati europei, rendendo evidente che il lavoro svolto a Coverciano sta producendo frutti.

Nel match contro la Francia l’Italia ha brillato non solo per la vittoria prestigiosa ma anche a livello di prestazioni individuali. Tra queste, una in particolare ha suscitato ammirazione da parte dei grandi club europei, confermando che la Nazionale azzurra può ancora essere una fucina di talenti. Un giocatore nello specifico ha fatto drizzare le antenne a club blasonati come il Milan, sempre vigile sui migliori prospetti del calcio italiano.

Il club rossonero è notoriamente da sempre attento al mercato dei giovani talenti, la prestazione di questo centrocampista in maglia azzurra ha ulteriormente alimentato il loro interesse. Il Milan è alla ricerca di nuovi innesti per rinforzare il centrocampo, e una figura così promettente non può che essere vista come na possibile risorsa per il futuro. Non sorprende quindi che, di fronte a prestazioni di questo livello, il Milan stia sondando il terreno per assicurarsi uno degli astri nascenti della Nazionale italiana.

Il Torino per ora continua a respingere gli assalti

Samuele Ricci è stato il protagonista assoluto al Parco dei Principi nell’imponente vittoria italica ai danni dei transalpini. Il classe 2001 ha messo in luce tutto il suo immarcescibile potenziale, guadagnandosi non solo i riflettori della stampa, ma anche riaccendendo l’interesse di due club di prestigio che lo avrebbero voluto tra le proprie fila già dalla scorsa estate: il Milan e l’Olympique Marsiglia.

Nonostante le pressioni di mercato, il Torino ha deciso di respingere le offerte per il suo gioiello. Durante l’ultima sessione estiva i granata hanno già dovuto fare i conti con partenze di peso, come quella di Alessandro Buongiorno, difensore centrale e capitano ceduto dopo una lunga militanza in granata. Questa cessione importante ha già rappresentato un sacrificio per la società torinese, la dirigenza ha quindi scelto di mantenere intatto il resto del nucleo titolare, Ricci compreso.

Il Milan aveva iniziato a muoversi con decisione verso Ricci, considerandolo un’alternativa valida qualora non fosse riuscito a chiudere l’affare per Fofana, altro obiettivo di mercato del club rossonero. All’estero, l’Olympique Marsiglia di Roberto De Zerbi aveva fatto altrettanto, spinto dall’entusiasmo del tecnico italiano per le qualità del giovane centrocampista. Ciononostante, il Torino ha chiuso ogni porta a un’eventuale cessione di Ricci, ritenendo il giocatore fondamentale per il progetto tecnico della squadra.

Ricci prosegue ad impressionare con le sue prestazioni, specialmente nella recente partita contro la Francia. In conferenza stampa, prima della sfida contro Israele, il giovane centrocampista ha commentato così la sua prestazione: “Non mi aspettavo un exploit così contro la Francia, ma credevo molto anche nel lavoro fatto in settimana a Coverciano. Si è creato un gruppo molto unito e abbiamo riportato tutto nella partita. In Nazionale ci sono tanti giocatori forti”. Le sue parole riflettono l’umiltà e la determinazione di un giocatore che sta diventando sempre più centrale nel panorama calcistico italiano.

Al netto della resistenza del Torino, la situazione di mercato attorno a Samuele Ricci è tutt’altro che chiusa ma anzi in costante fermento. Il club rossonero rimane interessato al profilo del centrocampista granata e, con l’arrivo della sessione invernale, è pronto a ritornare alla carica. Se non dovesse riuscire a chiudere un accordo a gennaio, il diavolo potrebbe riprogrammare il colpo per la prossima estate.