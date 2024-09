Il Milan perde Okafor, vola nella capitale per 20 milioni più bonus

Okafor protagonista di una parabola discendente: in gol contro il Torino, ora è una riserva. Possibile l’addio a gennaio: 20 milioni per lui.

E’ pronto a ripartire dalle proprie certezze il Milan, per cercare di uscire dalla crisi. I rossoneri, dopo il pessimo avvio di campionato, alla ripresa ospiteranno il Venezia fanalino di coda insieme al Como con appena un punto in classifica. Paulo Fonseca, vista l’importanza della posta in palio e le numerose critiche ricevute, manderà in campo la formazione migliore. Spazio, quindi, fin dall’inizio a Rafael Leao e a Theo Hernandez. Pronta una maglia da titolare anche per Tammy Abraham, che ha ormai sorpassato nelle gerarchie Noah Okafor.

Lo svizzero aveva iniziato in maniera positiva la stagione, rivelandosi decisivo per le sorti della propria squadra: sua, infatti, la rete del definitivo 2-2 al debutto contro il Torino. Un gol fondamentale che, unito alla buona performance offerta all’interno del rettangolo di gioco, aveva spinto il mister lusitano a schierarlo dal primo minuto nella gara successiva a Parma. Nell’occasione, però, l’ex Lipsia non è riuscito a ripetersi andando incontro ad una prova complicata e ricca di sbavatura che, addirittura, lo hanno reso tra i peggiori in campo.

La situazione, per lui, è divenuta ulteriormente problematica in seguito allo sbarco a Milanello di Abraham, preso dalla dirigenza proprio su input di Fonseca. L’inglese (prelevato in prestito dalla Roma) si è inserito subito al meglio nei meccanismi, offrendo un assist a Leao nel match dell’Olimpico e dimostrando di possedere tutte le carte in regola per recitare il ruolo di principale terminale offensivo. Okafor, dal canto suo, si accomoderà in panchina in attesa di un cenno di Fonseca. Una parabola discendente, quella vissuta dal 24enne, che potrebbe portare al divorzio già alla riapertura del mercato.

Milan, Okafor non è più centrale: lo vuole un club della capitale

Sulle sue tracce c’è il Tottenham, messosi alla ricerca di elementi offensivi da regalare ad Ange Postecoglou a gennaio. Gli Spurs, in particolare, si sono detti disposti a mettere sul piatto 20 milioni più vari bonus legati a determinati obiettivi personali e di squadra. L’affare ha diverse chance di andare in porto. Okafor è una riserva agli occhi di Fonseca e con l’imminente rientro di Alvaro Morata lo spazio a disposizione del classe 2000 rischia di ridursi al lumicino.

Il Milan, inoltre, utilizzerebbe i proventi della cessione per acquistare giocatori maggiormente graditi al tecnico portoghese. I contatti tra le società sono destinati a diventare roventi nelle prossime settimane.