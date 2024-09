35 milioni per un colpo da urlo a centrocampo, bomba Milan

Samuele Ricci incanta con la maglia della Nazionale: Milan in pole, ma Cairo prepara la contromossa per resistere agli assalti

Samuele Ricci, il giovane centrocampista del Torino classe 2001, ha attirato i riflettori del calcio d’élite grazie alle sue straordinarie prestazioni con la Nazionale italiana e con il club granata. Dopo essersi affermato come uno dei giovani talenti più promettenti della Serie A, le sue recenti prove con l’Italia di Spalletti non hanno fatto altro che confermare il suo potenziale, accendendo l’interesse di diversi grandi club europei.

Nella doppia sfida degli Azzurri contro Francia e Israele, Ricci ha dimostrato una grande maturità, nonostante la giovane età. Schierato come centrocampista centrale, il giocatore ha saputo gestire con personalità e sicurezza ogni fase del gioco, dimostrando di essere in grado di adattarsi a diversi ruoli nel centrocampo. Sia come regista davanti alla difesa sia come mezzala, Ricci ha brillato per visione di gioco, capacità di lettura tattica e qualità tecniche, risultando uno dei migliori in campo.

Le sue prestazioni con la maglia della Nazionale non sono passate inosservate, soprattutto agli occhi di club del calibro del Milan, che già da tempo segue con interesse il giovane centrocampista. I rossoneri sono ancora alla ricerca di un giocatore capace di prendere le redini del centrocampo e Ricci sembra essere il profilo ideale. La duttilità tattica del calciatore, unita alla sua giovane età e alla sua esperienza già acquisita in Serie A, lo rendono un obiettivo appetibile per molte squadre.

Oltre al Milan, anche l’Inter e il Napoli hanno manifestato un forte interesse per il centrocampista granata. In particolare, i nerazzurri potrebbero entrare in corsa qualora vi fossero importanti movimenti in uscita nella loro rosa, mentre il Napoli, sotto la guida di Antonio Conte, lo considera un rinforzo ideale per il proprio centrocampo. Tuttavia, tra le pretendenti, è proprio il Milan a sembrare la squadra più decisa a tentare l’assalto per il talento di Ricci, con l’obiettivo di chiudere l’affare nella prossima sessione di mercato estiva.

La mossa di Cairo: rinnovo e clausola da 35 milioni per blindare il talento

Mentre i grandi club si preparano a contendersi Samuele Ricci, il presidente del Torino, Urbano Cairo, non sta certo a guardare. Consapevole delle attenzioni di cui il suo giovane gioiello è oggetto, il patron granata ha già avviato una trattativa con l’entourage del giocatore per blindarlo e alzare ulteriormente il suo prezzo sull’immarcescibile mercato.

Attualmente sotto contratto con il Torino fino al 2026, Ricci è al centro di un piano di rinnovo che prevede un prolungamento fino al 2029, con un consistente ritocco dell’ingaggio. L’obiettivo di Cairo è duplice. Da un lato, assicurarsi che Ricci rimanga legato al progetto tecnico del Torino per i prossimi anni. Dall’altro, aumentare il proprio potere contrattuale in vista di eventuali offerte da parte delle grandi squadre.

Il nuovo contratto prevederebbe un aumento dello stipendio del giocatore, che attualmente percepisce circa un milione di euro all’anno, portando la sua retribuzione a più del doppio, grazie a bonus legati a prestazioni e risultati. Il punto focale della strategia granata riguarda la valutazione economica di Ricci. La società avrebbe fissato una base minima di 35 milioni di euro come prezzo per il suo centrocampista, cifra che potrebbe aumentare ulteriormente nel corso della stagione in base alle prestazioni del giocatore.

Una ‘cifra bomba’ che sembra aver spiazzato diverse società interessate ma che il Milan considererebbe del tutto congrua per assicurarsi un talento di questo calibro. Il club rossonero pare disposto a fare uno sforzo economico pur di assicurarsi il giovane centrocampista, con l’idea di piazzare l’affondo decisivo nella prossima sessione di mercato estiva.

La prossima estate, dunque, potrebbe essere il momento decisivo per il futuro di Samuele Ricci, con il Milan in pole position e pronto a fare di tutto per battere la concorrenza e aggiudicarsi uno dei talenti emergenti più brillanti del calcio italiano. Urbano Cairo, dal canto suo, è determinato a fare il possibile per trattenere il giocatore o almeno ottenere una cifra importante in caso di cessione. La partita è solo all’inizio, e il destino di Ricci sarà uno dei temi caldi del prossimo mercato.