Milan di sasso, tradimento Daniel Maldini: affare a sorpresa

Il figlio d’arte può finire per tradire clamorosamente i rossoneri: Daniel Maldini, la nuova destinazione dopo Monza è pazzesca

Nel mondo del calcio non è mai semplice crescere con il cognome di una leggenda sulle spalle. Se tuo padre è Paolo Maldini, considerato dai più il più forte difensore della storia del calcio, allora provare ad imporsi nello stesso ambiente non è affatto semplice.

Daniel, in punta di piedi e con grande umiltà, ha provato a mettere a disposizione del Milan il suo talento ma ben presto – per scelte di mercato e di bilancio – il ‘Diavolo’ ha deciso di scaricare il figlio d’arte e cederlo a titolo definitivo al Monza. È accaduto solo qualche settimana fa, la dirigenza di Via Aldo Rossi aveva altre priorità e così il classe 2001 sembra aver trovato la sua dimensione ideale – per il momento – agli ordini di un altro ex milanista come Alessandro Nesta. 3 presenze in campionato, 193′ ed 1 grandissimo gol contro la Fiorentina. Nel ruolo di trequartista Maldini sta dimostrando di avere doti decisamente fuori dal comune, una qualità vista anche la giovane età (si parla di un classe 2002) che può già risuonare come un grosso rimpianto per il Milan.

A questo punto però servirà poco affinchè Daniel possa spiccare il volo, magari in un’altra grande del nostro calcio. Un’eventualità che in realtà sta già prendendo quota per l’estate 2025, con una società in particolare che sta osservando da vicino l’evolversi della carriera di Maldini che il prossimo luglio potrebbe finire per tradire definitivamente il Milan, trasferendosi in una delle grandi rivali del ‘Diavolo’.

Milan tradito: Maldini, che occasione in Serie A

Il contratto di Maldini con il Monza scadrà il 30 giugno 2026 e al Milan pare spetti il 50% di incasso sulla futura vendita del figlio di Paolo. Ma, alla fine, chi ha intenzione di puntare per la prossima stagione sul fantasista titolarissimo con Alessandro Nesta?

Si tratta della Roma, Daniele De Rossi sembra essere rimasto piacevolmente colpito dalle doti dell’ex rossonero con il club capitolino che starebbe valutando se farsi avanti nei prossimi mesi, con dei primi approcci per eventualmente portare a Roma il 22enne milanese. Si tratterebbe di un tradimento clamoroso per il Milan e i soprattutto i milanisti, ritrovarsi il figlio del grande capitano con addosso la maglia di una delle rivali più importanti. Uno scenario che rischia di assumere toni beffarsi per il ‘Diavolo’ che, forse, ha scaricato troppo presto un talento che meritava più fiducia.

Solo il tempo dirà chi avrà avuto ragione ma intanto per quanto sta mostrando in campo, Maldini avrebbe potuto rappresentare sicuramente un’opzione interessante per l’attacco di Fonseca, per un Milan che ancora oggi non mostra un’identità di gioco e che preoccupa i suoi tifosi, quando mancano ormai pochi giorni alle sfide con Liverpool e Inter.