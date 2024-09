Verratti è pronto a tornare in Italia: prima avventura in Serie A

Uno dei calciatori italiani di maggior talento potrebbe tornare presto nel nostro Paese: per lui si tratterebbe del debutto in Serie A

La scorsa estate dopo undici anni, Marco Verratti ha deciso di salutare il Paris SG e di cominciare un nuovo capitolo della sua carriera in un nuovo continente. Il centrocampista italiano ha infatti firmato un contratto biennale con la società dell’Al Arabi in Qatar. Si è trattata di una proposta economica molto ricca e che ha convinto Verratti (oltre a diversi altri colleghi trasferitisi in Arabia e Qatar) a dire addio all’Europa rinunciando ai tornei più prestigiosi che ci sono nel “Vecchio Continente”.

La vita però in Qatar è molto differente rispetto all’Italia o alla Francia e secondo alcune voci pare che Verratti non si sia ambientato molto bene in questa regione di mondo. Per tale motivo sembra che la decisione del regista azzurro sia quella di giocare gli ultimi mesi con l’Al Arabi e poi di fare ritorno in Europa dove ci sono diverse squadre, anche italiane, che lo vorrebbero. In estate il suo agente aveva proposto Verratti ad alcuni top team inglesi ma alla fine non se ne è fatto nulla.

Verratti può tornare in Europa: ci sono anche due squadre di Serie A sulle sue tracce

Un elemento che può far propendere per il ritorno di Verratti nel calcio europeo è il contratto che lo lega all’Al Arabi. L’attuale accordo tra il club qatariota e il centrocampista nato a Pescara è infatti in scadenza il 30 giugno 2025, vale a dire al termine dell’attuale stagione. Per la prossima estate ci sono infatti già degli interessamenti per il regista ex PSG che se lo desiderasse potrebbe anche tornare in Italia ed esordire così finalmente nel campionato di Serie A.

Nel 2021 infatti, ad appena 19 anni, Verratti è passato direttamente dal Pescara (dopo aver vinto il campionato di Serie B) al PSG e ciò ha fatto sì che non sia mai arrivato il suo esordio nel massimo campionato nostrano. Ad oggi secondo le ultime indiscrezioni di mercato si registrano gli interessamenti di Roma e Lazio sul profilo del regista classe 1992. Le due società della capitale sognano il colpo grosso per la prossima estate.

Non sarà però facile riuscire a riportare Verratti in Italia visto che arriva da anni in cui tra Parigi e il Qatar ha sempre avuto degli standard di ingaggio molto elevati. Servirà quindi che sia la società interessata a prenderlo che il giocatore si vengano incontro nei prossimi mesi per riuscire a raggiungere una fumata bianca e permettere ad uno dei più talentuosi giocatori italiani di fare l’esordio in Serie A nel campionato 2025/26.