Fonseca pronto a spiazzare tutti, scelta a sorpresa per il Liverpool

Fonseca spiazza tutti con la scelta in vista di Milan-Liverpool: l’allenatore vuole schierarlo ancora titolare

Milan-Venezia è stato il primo passo di un nuovo inizio. Dimenticare le prime tre partite di campionato deve essere un mantra. E i quattro gol rifilati alla squadra di Di Francesco, apparsa parecchio in difficoltà, sono certamente una buona premessa. Ma per renderla davvero utile bisognerà dare segnali positivi anche contro Liverpool e Inter: solo così la stagione può avere una svolta.

Fra i problemi più gravi della squadra in questo inizio, oltre a quelli di natura tecnica e tattica, c’è l’atteggiamento. In molti, come anche i senatori Leao e Theo Hernandez, hanno dato segnali negativi nell’attenzione e nelle intenzioni. Ieri anche loro hanno dato buone risposte ma adesso devono dimostrarlo contro le big. Problemi di atteggiamento che, invece, non ha Tammy Abraham. Fin dal riscaldamento si è visto un ragazzo che aveva una voglia matta di mettersi in luce, di trascinare i compagni e lo stadio, di convincere tutti che acquistarlo è stata una buona scelta. Ed è sulla buona strada per farlo.

Milan-Liverpool, Fonseca lo sceglie di nuovo: titolare ancora

Il Venezia ha reso molto facile la vita al Milan e questa è una premessa d’obbligo. Ma quello che stupisce e conquista di Abraham è il suo atteggiamento, anche verso i compagni. Lo avevamo già visto con l’ingresso a Roma contro la Lazio (pronti via e subito l’assist a Leao), adesso abbiamo avuto la conferma definitiva della sua attitudine mentale prima ancora che tecnica e tattica.

Una prestazione la sua che diventa un segnale fortissimo per Fonseca. In settimana è rientrato Morata dall’infortunio e ieri è tornato in campo per una mezz’ora (i primi dieci minuti in coppia con Abraham, soluzione da non sottovalutare). Lo spagnolo è sicuramente il titolare di questo Milan, ma attenzione alla crescita dell’inglese: se continua così, è impossibile pensare di escluderlo anche da partite importanti. E siccome la condizione di Morata non è ancora delle migliori, è molto probabile che Fonseca scelga Abraham anche contro il Liverpool.

L’inglese conosce bene i Reds per i suoi trascorsi in Premier League e per lui sarebbe una chance davvero molto importante. Insomma, la sensazione è che il Milan abbia fatto una scelta giusta con l’acquisto dell’attaccante dalla Roma. L’accordo è in prestito secco (per concludere velocemente l’affare) ma è probabile che le due società si siano strette la mano in vista di una sorta di riscatto, per Abraham così come per Saelemaekers. Ora però testa al campo, perché la conferma va conquistata. E Abraham ha cominciato col piede giustissimo.