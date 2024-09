Leao e Reijnders nel mirino: l’annuncio prima di Milan-Liverpool

Ecco le dichiarazioni su Rafa Leao e Tijjani Reijnders che non lasciano davvero alcun dubbio: parole importanti sui due giocatori

Manca sempre meno all’attesissima sfida di San Siro tra il Milan di Paulo Fonseca e il Liverpool di Arne Slot, valevole per la prima giornata di Champions League.

Sarà un match complicato per il Diavolo, che ha comunque ritrovato il sorriso dopo il netto 4 a 0 contro il Venezia. Una partita quella con i lagunari di Eusebio Di Francesco, che ha dato delle importanti risposte da cui i rossoneri inevitabilmente ripartiranno. Una chiave tattica importante è stata sicuramente la posizione di Tijjani Reijnders, schierato, di fatto, da trequartista, con Ruben Loftus-Cheek più mediano/mezzala e Youssouf Fofana a protezione della difesa. Fonseca ha ricevuto le giuste risposte ed è pronto a riproporre lo stesso assetto, ma nel corso del match non sono esclusi cambiamenti. Il calciatore olandese sarà comunque al centro del gioco del Milan dopo essere stato protagonista in Nations League con la sua Nazionale, con cui ha segnato contro Scozia e Germania. Ormai Reijnders ha acquisito uno status internazionale, che non può essere ignorato.

Milan-Liverpool, Slot: “Leao un top player”

Non è certo un caso se ieri Arne Slot ha voluto citare proprio il suo connazionale tra i giocatori da tenere d’occhio: “Non credo che nessuna squadra sia impaurita dall’altra squadra ma abbiamo molto rispetto. Ho in mente soprattutto TIjjani Reijnders. Non siamo impauriti ma li rispettiamo tantissimo, non solo Reijnders ma tutti gli altri”, ha affermato il tecnico dei Reds, che conosce bene il centrocampista che ha allenato all’AZ Alkmaar. Chiaramente anche il Milan è consapevole del fatto di avere in rosa un calciatore di caratura internazionale che ha già visto triplicare il suo valore d’acquisto. Ma dalle parti di via Aldo Rossi c’è la convinzione che Reijnders possa ancora crescere tanto.

Ma Arne Slot ha parlato bene anche di Rafa Leao. Il portoghese, spesso criticato in Italia, è temuto dal tecnico del Liverpool: “Leao è un top player, però quando si parla di questi giocatori ci si dimentica di quelli che sono un po’ sotto a loro. E’ sicuramente uno di quei calciatori che attirano la tua attenzione. Al Milan ci sono altri grandissimi giocatori oltre a lui”. E’ evidente, dunque, che il portoghese è considerato il pericolo numero uno del Diavolo: nonostante al Milan ci siano tanti buoni giocatori che possono decidere le partite, molto delle fortune della squadra di Fonseca, passerà dai piedi del numero dieci.