Milan, assist da capogiro: la notizia fa esultare Furlani

Il Milan si prepara a scendere in campo contro il Liverpool per la prima di Champions League. Si gioca a San Siro una partita di grande fascino fra due squadre che, nella storia della competizione, hanno scritto pagine incredibili. Fonseca dovrà provare a fare risultato per poter scacciare via la crisi: la vittoria col Venezia non è bastata e adesso, coi Reds e poi subito il derby, ha l’opportunità di farlo.

Intanto però arrivano buone notizie dal Governo per quello che riguarda il Decreto Crescita. La storia è nota: l’emendamento è stato sospeso il 1 gennaio 2024 e questo ha creato non poche polemiche nel nostro calcio. Il Milan è stata una delle più attive contro questa decisione: ne ha parlato spesso Giorgio Furlani, sottolineando come proprio grazie al Decreto Crescita i club italiani erano riusciti ad accorciare le distanze con le big d’Europa (con l’exploit negli ultimi due anni con tante italiane coinvolte nelle finali delle competizione).

Decreto Crescita reintrodotto? Le ultime

Secondo quanto riferisce Calcio&Finanza, Forza Italia ha proposto la proroga della norma fino al 2027 per tutti gli sportivi, agevolando così di nuovo l’arrivo in Italia dei giocatori stranieri. Il Milan è stato fra i club che l’ha usata maggiormente, da qui si spiega anche la tendenza all’acquisto dall’estero.

La conferma dalle parole di Dario Damiani, capogruppo di Forza Italia in Commissione Bilancio: “La proposta di modifica punta a prorogare una misura già esistente che riguarda l’agevolazione per incentivare tutti i lavoratori che stabiliscono la residenza nel nostro Paese, compresi gli sportivi”. Insomma, si va verso questa direzione e non può essere che una buona notizia per il Milan così come per tutte le altre squadre italiane. E questo può essere un aiuto concreto per il calciomercato in vista di gennaio. I rossoneri in estate non hanno potuto usufruire del Decreto (e nonostante questo hanno comunque acquistato solo dall’estero).

Cos’è il Decreto Crescita

Il Decreto Crescita riguarda la detassazione al 50% delle imposte per i lavoratori che trasferiscono la propria residenza in Italia. In questo modo, ad esempio, ha permesso alle squadre di Serie A di risparmiare tantissimo sugli stipendi dei giocatori. Una manovra che, come detto, il Milan ha sfruttato a pieno nel corso di questi anni e che ha permesso al club di acquistare tanti giocatori e risparmiare tanti soldi.