Milan, è ancora emergenza: in dubbio per il derby

Potrebbe essere in panchina per il derby: dubbio sul suo rientro, il Milan spera di recuperarlo il prima possibile

Dopo l’infortunio di Florenzi in estate, è arrivata un’altra brutta notizia: lo stop lungo di Ismael Bennacer, che si è operato al polpaccio dopo il problema accusato in Nazionale. L’algerino, come ufficializzato dal Milan, resterà fuori per almeno quattro mesi. Un’opzione in meno a centrocampo quindi, con solo quattro giocatori di ruolo a disposizione con tantissime partite da giocare.

Non è un problema per Fonseca, come ha detto anche in conferenza stampa: è convinto di avere gli uomini giusti a disposizione, ai quali poi si aggiungono anche Kevin Zeroli e Silvano Vos. Il primo ha già fatto il debutto contro il Venezia giocando gli ultimi dieci minuto; il secondo, invece, non ha ancora avuto un’opportunità, ma la sensazione è che l’avrà a brevissimo. Mini-emergenza anche in difesa. Con la cessione di Kalulu, il Milan ha in rosa solo quattro centrali, e uno di questi è al momento fuori per infortunio. E, stando alle ultime indiscrezioni, non rientrerà prima del derby.

In dubbio per il derby, Fonseca spera

Malick Thiaw è ancora alle prese con un problema alla caviglia da ormai quasi un mese e non è ancora riuscito ad allenarsi con la squadra in questi giorni. Anche lunedì, alla vigilia di Milan-Liverpool, ha svolto un allenamento personalizzato sul campo e non è stato quindi a disposizione di Fonseca per la prima partita di Champions League.

Il tedesco sta lavorando per rientrare il prima possibile. La sensazione è che i prossimi potrebbero essere i giorni giusti per un rientro in gruppo, così da essere almeno in panchina per il derby di domenica. Non scenderà in campo, ovviamente, ma la convocazione è già un primo passo per avvicinarsi al rientro definitivo. L’emergenza quindi in difesa per i rossoneri continua, anche se con Tomori, Pavlovic e Gabbia si possono dormire sonni tranquilli.

E, in caso di necessità, è pronto Davide Bartesaghi, già convocato da Fonseca per le partite contro Lazio, Venezia e Liverpool. Il difensore, colonna del Milan Futuro, è fra quelli più pronti, senza dimenticare altri elementi come Coubis, rientrato dopo un lunghissimo infortunio. Insomma, al Milan le opzioni non mancano e Thiaw è sempre più vicino a tornare a pieno regime. Questione di giorni e tutto sarà risolto. Il pericolo che però il problema possa ripresentarsi durante la stagione, con soli quattro difensori di ruolo in rosa, è sempre dietro l’angolo.