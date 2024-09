Avete visto l’auto di Sinner? Acquisto da 250 mila euro

Jannik Sinner lascia senza parole: stavolta nessun colpo ad effetto sul campo ma è per la sua auto, un bolide da 250mila euro

Il numero 1 al mondo del tennis è Jannik Sinner: il tennista altoatesino con la vittoria degli US Open ha consolidato il primato e perfino allungato sul suo più diretto inseguitore, Zverev, staccato di 4305 punti. E sono 14 le settimane consecutive da primo al mondo per il nativo di San Candido che ha già superato Boris Becker nelle statistiche.

Una stagione da incorniciare per Sinner, al netto della bufera relativa al caso doping dalla quale è uscito assolto e pulito. Due Major vinti, entrambi sul cemento a Melbourne per gli Australian Open e, come ricordato, gli US Open oltre i due Masters 1000 di Miami e Cincinnati.

Se l’assenza alle Olimpiadi di Parigi 2024 è stata forse l’unica delusione per il tennista costretto a dare forfait per infortunio, Sinner è pronto a scendere in campo per la Finals di Coppa Davis: c’è un trofeo conquistato l’anno scorso da difendere per provare a centrare un bis che sarebbe storico.

Sinner, la nuova auto è da paura: le caratteristiche

Nel frattempo, nella fase a gironi della manifestazione, Sinner si è “riposato”: ha lasciato il campo a Berrettini e Cobolli che hanno conquistato l’accesso alle Finals che si disputeranno a Malaga. L’altoatesino, però, però da vero leader, ha tifato per i compagni dagli spalti a Bologna.

E proprio in occasione della trasferta emiliana, si è lasciato immortalare con l’ultimo acquisto, il primo sfizio di lusso di un ragazzo unicamente concentrato sul tennis. Si tratta di un’auto che non è di certo passata inosservata, anche per la targa monegasca d’obbligo vista la residenza nel Principato del tennista.

Si tratta dell’Audi RS6 ABT Legacy Edition, una vettura sicuramente non per tutte le tasche. Un’auto personalizzata tanto che il tennista ha aspettato un anno per la consegna dopo l’acquisto. Edizione limitata, con appena 200 esemplari prodotti, l’Audi RS6 – a denominare la versione più sportiva ed estrema del modello – monta un propulsore V8 biturbo che sprigiona una potenza di 760 cavalli e 980 Nm di coppia per un’accelerazione da 0 a 100 km/h in appena 3,1 secondi.

Alla vettura è stato aggiunto un kit estetico dell’azienda di tuning tedesca ABT, di cui porta la sigla, oltre ad elementi di carbonio, come lo scoop sul cofano, le alette laterali e splitter anteriore, minigonne laterali e, sul posteriore, ampio estrattore oltre ad uno spoiler.

Gli interni, invece, hanno sedili racing con microfibra ignifuga e pelle oltre che impunture rosse a contrasto. A rendere ancor più esclusivo il modello indicandone l’edizione limitata, il bagne che rivela il numero delle vettura sulle 200 realizzate.

Personalizzazioni che da sole sono costate 102.500 euro oltre gli 11.500 per l’installazione che ha portato il costo complessivo dell’auto a 250mila euro. La station wagon tedesca, ovviamente, ha anche un assetto ad hoc per migliorare la stabilità e la dinamica di guida della vettura. Sinner, in più di un’occasione, ha dichiarato che si rilassa e scarica la tensione guidando: da qui, evidentemente, un uso anche “terapeutico” del suo ultimo regalo.