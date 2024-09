Campionato italiano ribaltato, arriva la penalizzazione

Penalizzazione in arrivo per il club e classifica del campionato italiano completamente ribaltata: la sanzione rischia di essere pesante

L’ombra della penalizzazione incombe di nuovo in maniera forte sul nostro campionato e nei prossimi giorni potrebbe essere ufficiale, andando a stravolgere del tutto quella che è l’attuale classifica.

Ogni anno in Italia, il campionato di Serie C è fortemente condizionato dalle penalizzazioni ed anche quest’anno dovrebbe essre così. Il condizionale, in questo caso, è d’obbligo in quanto non c’è ancora l’ufficialità, ma nei prossimi giorni se non addirittura ore potrebbe arrivare una penalizzazione da 1 a 6 punti per la Ternana, retrocessa lo scorso anno dalla Serie B,

Attualmente al sesto posto con 7 punti dopo le prime quattro giornate, i rossoverdi hanno iniziato molto bene la stagione, ma la penalizzazione rischia di rovinare quanto di buono fatto fin qui. Stando a quanto riportato da Tuttomercato24, il club umbro sarebbe finito nei guai per mancato versamento dei contributi INPS e INAIL relativi alla scorsa stagione che rischiano ora di far finire il club in grossi guai.

Serie C, Ternana a rischio penalizzazione: classifica stravolta

La Ternana rischia seriamente di vedere andare in fumo i 7 punti conquistati nelle prime quattro gare stagionali. Come riportato da Tuttomercato24, il club umbro è finito nel mirino della Procura Federale per mancato versamento dei contributi INAIL ed INPS e ciò potrebbe portare ad una penalizzazione che va da 1 a 6 punti.

La portata della penalizzazione sarebbe proporzionale al tipo di mancanza e bisognerà capire quanti versamenti non sono stati effettuati dalla Ternana. In totale, i club devono effettuare tre versamenti nel corso di una stagione e l’inosservanza di ciò porta a 2 punti di penalità per ogni mancato versamento.

Questo vuol dire che se la Ternana non avrà fatto alcun versamento, i punti di penalizzazione saranno 6 e sarebbe un vero disastro per il club umbro. Dal sesto posto, i rossoverdi crollerebbero in classifica, finendo al penultimo posto in classifica con 1 solo punto, andando del tutto a stravolgerla.

Una penalizzazione che i tifosi, invece, si augurano possa non essersi o, quantomeno, essere di proporzioni leggere rispetto alle ultime indiscrezioni. L’obiettivo della Ternana è tornare subito in Serie B dopo la dolorosa retrocessione dello scorso anno ed una penalizzazione di 6 punti renderebbe tale obiettivo una vera e propria chimera.