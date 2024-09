Inzaghi esulta, doppio recupero per Inter-Milan: le ultime notizie

Notizia positiva per Inzaghi: potrà convocare due giocatori che erano in dubbio per la sfida stracittadina.

Il Milan è reduce da una sconfitta imbarazzante contro il Liverpool in Champions League e adesso deve affrontare l’Inter. I nerazzurri, vincenti negli ultimi sei confronti, partiranno nettamente favoriti domenica sera.

Paulo Fonseca rischia anche la panchina nel caso di KO nel derby, sicuramente vuole fare di tutto per evitare l’esonero. Servirà una reazione veemente da parte della squadra, troppo brutta per essere vera contro il Liverpool. Per non perdere contro l’Inter è fondamentale mettere in campo una mentalità e un gioco che finora i rossoneri non hanno mai mostrato in questa stagione. La maggioranza dei tifosi è pessimista, però queste sono partite in cui può sempre succedere di tutto, almeno in teoria. Chiaramente, anche le ultime sei stracittadine milanesi indicano che c’è una favorita evidente.

Verso Inter-Milan, allenamento in gruppo: ci sarà nel derby

Fortunatamente, Fonseca non dovrà rinunciare a Mike Maignan. Il portiere francese si era infortunato nel match di Champions League e aveva dovuto lasciare il campo a favore del giovane Lorenzo Torriani. Si temeva l’assenza nel derby, invece l’ex Lille si è regolarmente allenato a Milanello e potrà essere convocato. Fortemente in dubbio Malick Thiaw, che continua ad allenarsi a parte e che non sembra recuperabile. Anche se dovesse recuperare in extremis, non sarà comunque in grande condizione fisica.

Per quanto riguarda l’Inter, Simone Inzaghi può sorridere: Federico Dimarco ha lavorato in gruppo oggi e pertanto sarà disponibile contro il Milan. Il laterale mancino nerazzurro aveva accusato un problema muscolare contro il Monza e aveva dovuto saltare la sfida di Champions League contro il Manchester City. L’Inter temeva che potesse dare forfait anche nel derby, invece ha recuperato e potrà essere schierato nella formazione titolare.

Dimarco non voleva saltare questa partita, occuperà la fascia sinistra nel 3-5-2 di Inzaghi. Carlos Augusto, che lo ha sostituito a Manchester, si accomoderà in panchina e si farà trovare pronto in caso di eventuale ingresso in campo.

Oltre all’ex Hellas Verona, Inzaghi recupera pure Marko Arnautovic (aveva avuto febbre alta). Una soluzione in più per l’attacco nerazzurro, nel quale sicuramente saranno Lautaro Martinez e Marcus Thuram i titolari. Mehdi Taremi partirà dalla panchina, dopo aver giocato dall’inizio contro il City di Pep Guardiola.