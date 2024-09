EA Sports FC 2025, gli overall ufficiali del Milan: chi è il più forte | c’è una sorpresa

Quali sono gli overall ufficiali del Milan su EA Sports FC 25, il nuovissimo videogioco disponibile da poche ore

Uno dei giorni più attesi dell’anno per gli appassionati di calcio e di videogiochi è finalmente arrivato. Nelle scorse ore è infatti uscito ufficialmente il nuovissimo EA Sports FC 2025, il vecchio FIFA: è disponibile da ieri per chi ha acquistato la Ultimate Edition, per chi ha invece preso la Standard sarà fuori il 27 settembre.

Per i tifosi del Milan, così come dell’Inter, c’è una brutta sorpresa: le due società, che hanno un accordo in esclusiva con eFootball (il titolo calcistico targato KONAMI, il vecchio PES), non hanno le licenze in EA Sports FC 25. Il Milan si chiama Milano FC, mentre i cugini Lombardia FC. Una cosa difficile da accettare ma purtroppo inevitabile per una questione di dirtti (e di come vengono gestiti in Italia). Infatti la EA Sports è sponsor ufficiale della Lega Serie A ma nel gioco due delle tre squadre più importanti del campionato non hanno licenze: insomma, una bella contraddizione. Veniamo però al dunque: ecco di seguito tutti gli overall ufficiali del Milan (anzi, del Milano FC) sul nuovissimo EA Sports FC 25.

Overall ufficiali Milan EA Sports FC 25

Al primo posto ci sono due giocatori con 87 di valutazione generale: sono Theo Hernandez e Maignan. La sorpresa è che sotto di loro, di un gradino, troviamo Rafael Leao, che viene invece descritto da tutti come il miglior giocatore della rosa (e anche quello più pagato): per lui “solo” 86.

Il miglior dei nuovi acquisti è Alvaro Morata con 83 di overall, seguito da Fofana che ha 81. Molto in basso troviamo poi gli altri tre, cioè Emerson Royal, Pavlovic e Abraham. In generale, comunque, il Milano FC viene presentato come una squadra molto forte e con valori di ottimo livello. Infatti parliamo di una delle migliori squadre del campionato italiano secondi i dati forniti dal videogioco. Interessante anche la valutazione di Bennacer, cioè 83, molto alta. Di seguito, la lista completa dal più alto al più basso.

Theo Hernandez 87 Maignan 87 Leao 86 Bennacer 83 Morata 83 Pulisic 83 Tomori 83 Reijnders 82 Fofana 81 Loftus-Cheek 81 Calabria 80 Chukwueze 80 Jovic 79 Abraham 78 Okafor 78 Thiaw 78 Gabbia 77 Sportiello 77 Florenzi 76 Emerson Royal 76 Pavlovic 76 Musah 75 Origi 73 Terracciano 71 Ballo-Touré 70 Zeroli 65

Perché non c’è Camarda su EA Sports FC 25

Come avete potuto notare, Francesco Camarda non c’è su EA Sports FC 25: perché? No, non è una questione di età. Da regolamento, infatti, un giocatore non può essere inserito soltanto se compie 16 anni dopo l’annata. Il caso più lampante è quello di Yamal, che infatti non era presenta sul precedente gioco. Non è questo però il caso di Camarda, che i 16 li ha già compiuti. La scelta di non inserirlo è semplicemente legata al fatto che lui è un giocatore principalmente del Milan Futuro e non della prima squadra. Se nel corso della stagione dovesse esserci un cambio, e quindi una presenza stabile del giocatore fra i convocati in Serie A, allora potrà essere introdotto.