È tornato fra i convocati! In panchina per Inter-Milan

Il Milan perde Calabria ma recupera un altro: è fra i convocati per il derby di stasera, è un importante rientro

Mancano pochissime ore al derby che può diventare un vero e proprio spartiacque per la stagione rossonera e per il futuro di Fonseca. L’allenatore del Milan in conferenza stampa ha negato le voci in merito al possibile esonero ma è chiaro che qualcosa in caso di non vittoria (o anche di brutto pareggio) succederà.

Se è il tutto per tutto, l’allenatore è pronto a giocarsela con le sue idee. Il piano del Milan non cambierà: possesso palla, pressing e coraggio. I rossoneri se la giocheranno a viso aperto perché è questione di DNA. E stasera, inoltre, è previsto anche un cambiamento tattico che, visto così, potrebbe sembrare ancora più offensivo: Abraham titolare ma non al posto di Morata bensì con Morata. Doppio centravanti con Leao da una parte e Pulisic dall’altro, in mezzo Reijnders e Fofana. In difesa Gabbia potrebbe giocare al posto di Pavlovic con Tomori. Out Calabria per infortunio, gioca Emerson Royal con Theo Hernandez. E, a proposito di difesa, per il derby c’è un rientro importante.

Inter-Milan, Fonseca ne recupera uno: sarà in panchina

Malick Thiaw si è infortunato a fine agosto per un problema alla caviglia. Ignota l’entità. Quasi un mese dopo, il giocatore è pronto a tornare almeno in panchina. Dopo aver lavorato quasi tutta la settimana con un programma personalizzato fra palestra e campo, il tedesco sembra recuperato e infatti è stato convocato per il derby.

Thiaw è quindi a disposizione per la partita contro l’Inter ma difficilmente troverà spazio, a meno ovviamente di necessità, anche se prima di lui c’è Pavlovic. Il rientro del tedesco è comunque un buona notizia in vista dei prossimi impegni: le partite sono tante i difensori a disposizione sono soltanto quattro per due posti (cinque se consideriamo anche Bartesaghi, spesso in panchina in questo inizio di stagione). Inoltre Thiaw è fra i difensori con più coraggio e qualità in fase di costruzione: è infatti il miglior difensore dei rossoneri per passaggi progressivi, cioè passaggi che rompono linee di pressione e che fanno guadagnare metri alla propria squadra.

Un giocatore molto criticato dai tifosi soprattutto dopo la brutta prestazione contro il Torino, ma difficile trovare qualcuno che ha fatto bene al Milan in questo inizio di stagione (Pulisic, Pavlovic e poco altro). Per uno che torna, uno che va di nuovo fuori. Non ci sarà infatti stasera Calabria, alle prese di nuovo con noie muscolari come quelle che non gli avevano permesso di essere in campo contro il Venezia. Il capitano aveva invece giocato titolare col Liverpool per poi uscirne malconcio poco dopo l’ora di gioco.