Inter-Milan in diretta, risultato in tempo reale: Pulisic! 1-0

Gli aggiornamenti minuto per minuto da San Siro di Inter-Milan, il derby della quinta giornata di Serie A. Risultato, cronaca e pagelle in diretta

Il giorno del derby è arrivato. Una partita da dentro o fuori per Paulo Fonseca, che si gioca il suo futuro. E per farlo sceglie di affidarsi ad una formazione offensiva con il doppio centravanti più Pulisic e Leao. I rossoneri, reduci da sei derby di fila persi, vogliono provare ad invertire la tendenza nonostante grande scetticismo e sfiducia di questi giorni post Liverpool.

La diretta live inizierà alle ore 20:45.

Inter-Milan, le formazioni ufficiali

Simone Inzaghi ritrova anche Federico Dimarco che gioca titolare dopo il leggero infortunio di Monza. La squadra è la migliore possibile con Pavard, Acerbi e Bastoni davanti a Sommer. Torna il centrocampo titolare con Mkhitaryan e Barella ai lati di Calhanoglu, che ha infiammato il derby con una storia Instagram stamattina provocatoria. In attacco Lautaro Martinez, che ha iniziato in panchina a Manchester, con Thuram.

Il Milan, come detto, schiera a sorpresa un 4-4-2 con Abraham e Morata insieme in attacco. Pulisic e Leao sono gli esterni di centrocampo. Reijnders di fianco a Fofana in mezzo al campo. Sorpresa anche in difesa: fuori Pavlovic, che era stato uno dei migliori fino ad oggi, dentro Gabbia. Calabria assente per infortunio quindi Emerson Royal di nuovo titolare con Theo dall’altra parte. In porta c’è Maignan, recuperato dopo lo stop col Liverpool in settimana.

Inter (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez. All. Simone Inzaghi

Milan (4-4-2): Maignan; Emerson Royal, Tomori, Gabbia, Theo Hernandez; Pulisic, Fofana, Reijnders, Leao; Abraham, Morata. All. Fonseca