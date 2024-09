Nuovo ribaltone in F1, ha firmato: sarà suo il sedile

Mossa a sorpresa da parte di una scuderia: scelta fatta per il 2025, smentendo tante indiscrezioni che davano per molto probabile un altro scenario.

I giochi sono quasi tutti fatti per il prossimo campionato di Formula 1, quasi tutti i team hanno già ufficializzato la propria line-up. Ci sono anche contratti validi fino al 2026 e qualcuno ha una scadenza che va anche oltre.

La Sauber è una scuderia che finora ha annunciato solamente un pilota per il 2025: Nico Hulkenberg. Era il 26 aprile quando, un po’ a sorpresa, l’attuale pilota della Haas veniva ufficializzato come nuovo acquisto per l’anno prossimo. Contratto biennale per il 37enne tedesco. Tedesco come Audi, che acquisirà Sauber e nel 2026 debutterà in F1 con il proprio marchio. Un’operazione comunicata da tanto tempo e che è stata favorita dal cambiamento del regolamento tecnico che ci sarà tra due anni.

Sauber F1, scelto il compagno di Hulkenberg?

Il sogno dell’Audi era l’ingaggio di Carlos Sainz, scaricato dalla Ferrari e che per mesi ha valutato le diverse opzioni sul tavolo, sperando in una chiamata dalla Red Bull oppure dalla Mercedes. Chiamata che non è arrivata, quindi si è ritrovato a scegliere tra Alpine, Sauber/Audi e Williams. Alla fine, ha scelto quest’ultima, che gli ha fatto firmare un contratto biennale che contiene anche una “clausola di uscita” che permette allo spagnolo di andarsene prima se dovesse arrivargli la proposta di un top team.

Chi affiancherà Hulkenberg in Sauber nel 2025? Era emersa la possibilità che il posto venisse dato a un pilota giovane, ad esempio Gabriel Bartoleto, brasiliano classe 2004 che è leader della classifica della F2 e che ha vinto il titolo F3 nel 2023. Fa parte del programma giovani della McLaren, che lo tiene in forte considerazione per il futuro e che lo avrebbe volentieri “prestato” a un altro team per farlo crescere in F1 l’anno prossimo.

Secondo quanto rivelato dal quotidiano svizzero Blick, non sarà Bartoleto a guidare per la scuderia di Hinwil. La sorpresa è che Valtteri Bottas potrebbe aver firmato il rinnovo del contratto per un altro anno. A riferirlo all’autorevole fonte giornalistica elvetica è stato un dirigente del team. Si attendono conferme ufficiali adesso. L’annuncio potrebbe arrivare nei prossimi giorni.

Certamente Bottas non sta brillando, infatti lui e Zhou Guanyu hanno 0 punti in classifica. Vero che la monoposto non è competitiva, però entrambi sembravano non avere chance di rimanere in griglia nel 2025. A sorpresa, il 35enn finlandese potrebbe continuare a correre con la Sauber/Audi.