La bomba sul derby la sgancia Adani, tifosi senza parole

L’ex calciatore ed opinionista torna alla carica con una dichiarazione fortissima post Inter-Milan: ecco cosa ha detto Adani

Dopo un’attesa lunghissima il Milan è tornato a gioire, con grande merito. Dopo il successo con il Venezia, la vittoria più importante la regala la partita più sentita dell’anno. Il derby contro l’Inter lo ha deciso con un gran gol Matteo Gabbia, ad un minuto dalla fine. Milanese, nato nelle giovanili rossonere ma soprattutto milanista fino al midollo.

Gabbia può rappresentare il simbolo della rinascita per il ‘Diavolo’. La sorpresa più grande l’ha però riservata l’uomo più contestato, più criticato, che per molti aveva già le valigie in mano indipendentemente dall’esito della Stracittadina. Paulo Fonseca ha zittito tutti, con delle scelte che hanno fatto storcere il naso ma che a conti fatti hanno finito per incartare i meccanismi – di solito fluidissimi – della banda Inzaghi.

Nel nome di Matteo Gabbia, di Christian Pulisic ma anche e soprattutto dell’ex allenatore del Lille che adesso reclama in punta di fioretto una seconda chance. La fiducia dei vertici di Via Aldo Rossi non è mai mancata, almeno stando alle dichiarazioni di facciata. Adesso si ripartirà da zero o quasi: resta una notte magica sulla quale l’ex difensore Lele Adani ha voluto esprimersi. L’opinionista ‘Rai’ si è espresso spiazzando tutti: il suo focus è soprattutto sull’allenatore portoghese.

Inter-Milan, pazzesco Adani: lo ha detto davvero

Proprio riguardo al Derby della Madonnina Lele Adani ha voluto dire la sua e, come consuetudine, in maniera tutt’altro che banale. L’ex interista, ospite fisso alla ‘Domenica Sportiva’, non si è trattenuto e ha spiazzato tutti con un’analisi approfondita della vittoria dei rossoneri sulla squadra allenata da Simone Inzaghi.

Ha così parlato, ed esaltato apertamente, Paulo Fonseca a sua detta il grande protagonista della stracittadina che ha visto il Milan trionfare, dopo aver perso con Pioli in panchina gli ultimi sei derby. L’aria, dunque, potrebbe essere cambiata: “Già attraverso i messaggi che ha mandato in conferenza stampa sabato ha fatto capire come si vince, come si batte una squadra forte come l’Inter”.

Adani ha proseguito: “Cioè giocando meglio con la palla ma non difendendo di più”. Una strategia che, effettivamente, nei 90′ ha premiato il gioco del ‘Diavolo’ mentre l’Inter è rimasta spiazzata soprattutto dalle scelte dal punto di vista tattico che l’ex Lille ha deciso di prendere a poche ore dal fischio d’inizio. “Il Milan è stata la squadra che ha avuto più occasioni da gol, con un atteggiamento nuovo. Fonseca avuto idee e palle“.

Il chiarissimo riferimento di Adani è al modulo, il 4-4-2, con cui il tecnico lusitano ha spiazzato Inzaghi arrivando a mettere in campo dal 1′ sia Morata che Abraham. Una scelta che ha pagato e ha fatto le gioie dei milanisti. Ne è convintissimo Adani, lo sperano anche i sostenitori rossoneri pronti – evidentemente – a dare una nuova possibilità a Fonseca. D’altronde vincere il derby ha sempre un sapore speciale.