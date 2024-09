Il primato del Milan in Serie A: nessuno come i rossoneri

Nessuno come i rossoneri nel campionato italiano in queste prime cinque partite: la distanza dalle altre è netta

Il derby per la svolta della stagione del Milan. La rete di Gabbia, arrivata all’ultimo minuto contro l’Inter, può essere davvero il momento chiave per il cammino dei rossoneri in questo campionato e non solo. Nelle prossime partite prima della sosta (Lecce, Leverkusen e Fiorentina) si vedrà se il successo di domenica scorsa ha sortito gli effetti sperati.

I rossoneri hanno ormai una struttura di gioco ben chiara, ed è su quella che proseguirà la strada di Paulo Fonseca. Vedremo se ci sarà modo di rivedere Alvaro Morata in questa posizione da trequartista a legare il gioco insieme a Pulisic e a Reijnders, con Abraham riferimento e Leao in ampiezza. Senza la palla, invece, il 4-2-4 sembra aver trovato finalmente la quadra definitiva. Nonostante tutto però il Milan deve migliorare in ogni aspetto, soprattutto in fase difensiva. In quella offensiva anche, lì dove il potenziale è davvero enorme. E il primato raggiunto in Serie A in queste prime cinque giornate ne è una prova.

Il record del Milan in Serie A è una prova

Il Milan è infatti la squadra in Italia che ha più marcatori: nove diversi, dietro c’è l’Inter, il Napoli e il Parma con sei. Insomma, c’è una bella e grossa differenza. Un altro aspetto da sottolineare è che questi gol sono arrivati tutti in modo diverso, a dimostrazione del fatto che parliamo di una squadra che ha grandi risorse e tutte di grande valore.

Tutto è iniziato con la rete di Alvaro Morata contro il Torino, con un guizzo in area di rigore: da centravanti puro. Dopo di lui, nella stessa partita, è arrivata la rete di Okafor con bel gesto atletico e tecnico su un cross da destra. E poi i gol di testa di Matteo Gabbia e di Pavlovic, il rigore di Abraham, l’incursione da sinistra di Theo Hernandez col Venezia, il diagonale di Leao contro la Lazio in ripartenza, oppure l’azione personale di Christian Pulisic nel derby e, infine, anche fortuna con Fofana. Ecco i nove marcatori diversi dei rossoneri. Il migliore in assoluto è Pulisic con tre gol in Serie A e uno in Champions League. Ne mancano altri all’appello come ad esempio Tijjani Reijnders, che per le qualità che ha deve migliorare il suo score, e soprattutto Samuel Chukwueze, che era fra i più attesi ad inizio stagione. Potrebbe provarci venerdì col Lecce: a meno di colpi di scena, sarà titolare.