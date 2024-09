Spalletti sorprende tutti, il bomber della nazionale arriva dalla Serie B

Spalletti sta pensando ad una mossa a sorpresa per le prossime convocazioni: un nuovo bomber dalla Serie B

La Nazionale di Luciano Spalletti ha avviato un nuovo corso dopo la terribile delusione agli Europei. Un nuovo corso, tra l’altro, iniziato nel migliore dei modi con la doppia vittoria in Nations League contro Francia e Israele. L’idea del commissario tecnico è quella di puntare su un gruppo diverso, con forze fresche e, magari, più giovani.

Aver ritrovato Sandro Tonali, reduce da un anno di squalifica per il caso calcioscommesse, è una gran bella notizia. E infatti l’ex Milan è stato decisivo in entrambe le ultime due partite. Piedi, muscoli e cuore: un’aggiunta niente male ad un gruppo che ha già una buonissima base tecnica. Quello che manca all’Italia, e non certo da oggi, è un centravanti affidabile, di quelli che lasciano il segno sempre e comunque. Sarebbe dovuto essere Gianluca Scamacca ma il grave infortunio al ginocchio lo terrà fuori tutto l’anno. In questa stagione quindi Spalletti dovrà inventarsi qualcosa di nuovo, oltre a Retegui che rappresenta al momento una certezza. E quel qualcosa di nuovo potrebbe essere sorprendente.

Spalletti sorprende tutti, il nuovo bomber dell’Italia gioca in Serie B

Spalletti non ha certo paura a lanciare i giovani in Nazionale ed è pronto a farlo anche stavolta per risolvere il problema attaccante. C’è un ragazzo che si sta mettendo in luce in Serie B: è di proprietà dell’Inter, ha segnato ancora ed è ormai finito nel mirino del commissario tecnico, pronto a dargli una possibilità nelle prossime convocazioni.

Stiamo parlando di Francesco Pio Esposito, attaccante dello Spezia, fratello di Salvatore (con lui in Liguria) e di Sebastiano (in forza all’Empoli). Nell’ultimo turno di campionato è andato di nuovo a segno ed è già a tre gol in cinque partite, cioè quanti ne aveva fatti l’anno scorso in Serie B in 38 partite. Tra l’altro, curiosità, è stata la prima volta che nello stesso week-end sono andati a segno tutti e tre i fratelli Esposito. Francesco Pio come detto è in prestito allo Spezia, che lui stesso ha voluto fortemente, ma il suo cartellino è dell’Inter, che in estate ha rifiutato anche offerte importanti perché vuole mantenerne il controllo. I nerazzurri credono molto nelle sue qualità e chissà che il prossimo anno non possano decidere di portarlo in prima squadra. Ci sta pensando anche Spalletti, pronto a dargli un’opportunità in Nazionale maggiore fin da subito.