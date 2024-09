Fonseca ne cambia cinque: rivoluzione decisa contro il Lecce

Fonseca gestire le forze e cambia la formazione contro il Lecce: cinque cambi rispetto al derby di domenica, le ultime

La vittoria nel derby è stata una gioia immensa ma il Milan deve andare avanti e pensare alle prossime. Fondamentale, infatti, in questo momento, dare continuità a questo bellissimo abbrivio. E per farlo non c’è un’alternativa alla vittoria. Fonseca lo sa benissimo: un passo falso nel prossimo turno di campionato creerebbe altre polemiche e nuovi malumori fra i tifosi.

Venerdì a San Siro arriva il Lecce, allenato da Luca Gotti, che ha raccolto finora cinque punti: una vittoria, due pareggi e due sconfitte. Una squadra insidiosa ma decisamente alla portata per gli uomini di Fonseca, che deve gestire la rosa pensando anche ai successivi impegni in Champions League (1 ottobre contro il Leverkusen in Germania) e poi la trasferta di Firenze prima della sosta. L’obiettivo è provare a raccogliere quanti più punti possibili per provare a rilanciare le proprie ambizioni Scudetto, approfittando anche dei passi falsi di Inter, Juventus e Napoli. Ecco perché è fondamentale gestire al meglio le risorse e le forze ed è probabile quindi che venerdì si vedranno dei cambiamenti alla formazione titolare.

Milan-Lecce, come cambia la formazione: cinque innesti

In cinque in Milan-Lecce potrebbero riposare: Emerson Royal, Tomori, Fofana, Pulisic e Abraham. Sono cinque protagonisti del derby che hanno speso tantissime energie domenica sera e per questo, in vista di Leverkusen, potrebbero accomodarsi in panchina e riprendere fiato.

In caso di pieno recupero dall’infortunio, Davide Calabria potrebbe riprendersi il posto da titolare da terzino destro. In difesa, invece, l’eroe Gabbia con Pavlovic, escluso a sorpresa dalla formazione contro l’Inter, e Theo Hernandez ovviamente a sinistra. Non c’è riposo per il francese: lui vuole giocare sempre e Fonseca lo accontenterà. In mezzo potrebbe rivedersi Musah al posto di Fofana con Reijnders di fianco: impossibile fare a meno dell’olandese, essenziale. Rafael Leao è stato sicuramente il peggiore in campo nel derby ma il Lecce può essere un’opportunità per ritrovare il gol e il sorriso: ecco perché a meno di ripensamenti nelle prossime ore, sarà in campo dal primo minuto ancora, insieme a Loftus-Cheek e a Chukwueze, in campo per dare un po’ di riposo a Pulisic. In attacco titolare Morata, con Okafor pronto a subentrare a partita in corso così da concedere qualche minuto di stop anche allo spagnolo, reduce da un faticosissimo derby e da un infortunio muscolare.