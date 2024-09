Milan, Fonseca ha scelto l’attacco: così senza Morata

Il Milan è pronto a sfidare il Lecce, con il dubbio Alvaro Morata. Ecco le scelte in avanti di Paulo Fonseca per il match di San Siro

E’ un Paulo Fonseca felice e sorridente quello che si è presentato in conferenza stampa a Milanello, alla vigilia del match di San Siro contro il Lecce.

Il tecnico portoghese, però, non ha alcuna intenzione di abbassare la guardia e con i salentini è pronto a schierare la migliore formazione possibile. Non è tempo di far turnover per i rossoneri, che si affideranno così ai giocatori scesi in campo contro l’Inter domenica scorsa. L’unico dubbio è chiaramente legato ad Alvaro Morata, che ha una borsite e rischia di saltare la sfida contro i giallorossi. Lo spagnolo è stato convocato, ma solo domani si deciderà in merito al suo utilizzo.

Fonseca ha fatto capire di esser pronto a schierare l’ex Atletico Madrid insieme ad Abraham. Ma se Alvaro Morata non dovesse recuperare, chi schiererebbe il portoghese al suo posto? In conferenza stampa le risposte dell’ex Lille sono state più che chiare. Senza lo spagnolo, Fonseca sarebbe pronto ad affidarsi ad uno tra Tiijani Reijnders e Ruben Loftus-Cheek nella posizione di trequartista. L’inglese, dunque, dovrebbe rivedersi in campo, ma andrà capito dove.

Milan, Fonseca li boccia: tempi duri per Chukwueze e Jovic

Come detto, Paulo Fonseca, è intenzionato a schierare la squadra che ha battuto l’Inter, così sugli esterni agiranno Rafa Leao sulla sinistra, apprezzato in conferenza per il suo impegno in fase difensiva, e Christian Pulisic sulla destra.

Si prospettano tempi duri per gli attaccanti di riserva, con Noah Okafor, Samu Chukwueze e Luka Jovic destinati a partire ancora dalla panchina. La lente di ingrandimento alla vigilia è stata posta sul nigeriano, protagonista di un’ottima pre-stagione, ma che in Serie A ha fatto male. E’ un problema di fiducia e di adattamento al campionato italiano. Serve dunque un cambiamento di mentalità per prendersi il Milan perché le qualità ci sono, ma il tempo sta per scadere.

Tempo che appare scaduto, invece, per Luka Jovic, che di certo non sostituirà Alvaro Morata se dovesse dare forfait. Non ha le caratteristiche idonee per giocare nel ruolo occupato dallo spagnolo nel derby. Nel corso della partita contro il Lecce ci sarà spazio sicuramente per almeno un paio dei giocatori nominati e ne capiremo di più sulle gerarchie in avanti e se per il serbo l’avventura al Milan è davvero finita.