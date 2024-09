La scelta è fatta: Sarri in panchina, ribaltone improvviso

Sarri potrebbe presto tornare ad allenare: dopo l’accostamento al Milan, spunta una nuova opportunità per la sua carriera.

Nei giorni che hanno preceduto il derby ci sono stati tanti dubbi sulla permanenza di Paulo Fonseca sulla panchina rossonera. Molti lo davano per esonerato in caso di sconfitta contro l’Inter e Maurizio Sarri era uno dei nomi indicati per l’eventuale successione.

Il Milan è riuscito a sconfiggere i nerazzurri e quindi l’allenatore portoghese ha salvato la sua posizione, guadagnando tempo e fiducia per poter lavorare e arrivare ad avere una squadra che segua alla lettera le sue idee di calcio. La vittoria è stata fondamentale per tanti motivi, anche se adesso serve continuità di risultati e di prestazioni.

Maurizio Sarri, presto il ritorno in panchina?

Sarri avrebbe accettato volentieri di allenare il Milan, se si fosse presentata l’occasione. Già dopo l’addio alla Lazio il suo entourage si era informato sulla situazione in casa rossonera, visto che Stefano Pioli poi non era stato confermato. Però, la dirigenza ha scelto di puntare su Fonseca.

Il tecnico toscano attende una chiamata e soprattutto un progetto che lo convinca. In questi giorni è emersa anche l’ipotesi di un ritorno in Premier League, dove ha già allenato il Chelsea per una stagione. Proprio a Londra, c’è un club che sta valutando di cambiare guida tecnica: il West Ham. Julen Lopetegui ha iniziato negativamente la stagione e nell’ultimo match in Coppa d’Inghilterra gli Hammers hanno perso 4-1.

Ma nelle ultime ore è emersa un’ulteriore pista inglese: l’Everton. Il club di Liverpool è appena diventato di proprietà della famiglia Friedkin, la stessa che è anche padrona della Roma. La squadra è penultima con un punto nella classifica della Premier League, quindi l’allenatore Sean Dyche rischia l’esonero. Uno dei nomi presi in considerazione per prendere la guida dei Toffees è proprio Sarri. Un altro nella lista è Gareth Southgate, ex commissario tecnico dell’Inghilterra.

I Friedkin vogliono salvare l’Everton dalla retrocessione in Championship e cercano un allenatore che sia in grado di raggiungere l’obiettivo. Vogliono un nome importante, qualcuno che sia in grado di dare entusiasmo all’ambiente e di trascinare la squadra. Sullo sfondo c’è anche la costruzione del nuovo stadio, che dovrebbe pronto e operativo a inizio 2025. Giocare nella nuova casa potrebbe dare un’ulteriore spinta ai Toffees, che a gennaio dovrebbero avere anche qualche rinforzo dal calciomercato.