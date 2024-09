@ML – Allegri-Milan, la rivelazione: “C’è stato un contatto approfondito”

Pistocchi in un’intervista a MilanLive ha raccontato che la società rossonera aveva parlato con Allegri per l’eventuale post-Fonseca.

Il Milan ha iniziato la stagione con un rendimento al di sotto delle aspettative, ma la vittoria nel derby potrebbe aver dato una scossa alla squadra. Battere l’Inter, che vinceva da sei confronti stracittadini, è stato fondamentale anche per Paulo Fonseca stesso.

L’allenatore portoghese è stato molto criticato e sembrava che la società stesse concretamente pensando a un eventuale esonero. Dopo il brutto KO contro il Liverpool in Champions League, perdere malamente anche contro l’Inter avrebbe potuto avere conseguenze. Da più fonti sono trapelati nomi di possibili sostituti e dal club rossonero non sono arrivate prese di posizione ufficiali che smentissero le indiscrezioni. Una situazione che ha fatto pensare che realmente avrebbe potuto esserci un ribaltone, che non c’è stato grazie alla bella vittoria.

Allegri per il dopo Fonseca? Parla Pistocchi

Il 2-1 nel derby permette a Fonseca di lavorare con maggiore serenità, anche se per sua stessa ammissione non si è mai davvero sentito condizionato dalle voci sul suo futuro. È sempre stato focalizzato sul lavoro da portare avanti con la squadra e domenica scorsa ha iniziato a vederne i frutti, anche se nella conferenza pre Milan-Lecce ha dichiarato che i rossoneri sono ancora lontani dalla sua idea di calcio.

Prima del match contro l’Inter, l’intervento di Zlatan Ibrahimovic a DAZN aveva chiarito che Fonseca non fosse a rischio. Ma Maurizio Pistocchi, intervistato da MilanLive.it, ha spiegato che c’era una situazione diversa: “Le mie fonti mi dicevano che c’era stato un contatto approfondito con Allegri e che c’erano stati dei pourparler sia con Sarri che con Tudor. Sono cose uscite su tutti i media e da parte del Milan non c’è stata una difesa dell’allenatore. Nel 1987 Berlusconi disse alla squadra che Sacchi era l’allenatore, che lo aveva scelto lui, che sarebbe rimasto anche l’anno successivo e che dei giocatori sarebbe restato chi lo avrebbe seguito. Ricordo che De Laurentiis a Napoli difese Sarri pubblicamente. Il Milan non si è comportato come dovrebbe fare una società che ha la sua storia, in questa situazione si deve difendere pubblicamente l’allenatore e nello stesso tempo analizzare profondamente la situazione“.

Massimiliano Allegri, Maurizio Sarri e Igor Tudor erano tre nomi accostati al Milan nei giorni pre-derby. Non sapremo mai cosa sarebbe successo in caso di KO contro i nerazzurri, che fortuna non c’è stato. Vedremo se adesso la squadra avrà continuità e Fonseca magari guadagnerà anche più considerazione da parte dei tifosi e dei media.