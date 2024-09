Investimenti da oltre 100 milioni: Milan, è ufficiale

Il Milan ha investito oltre 100 milioni, adesso c’è la conferma ufficiale. I numeri del bilancio 2023 2024

Per il Milan è un momento positivo dopo un inizio di stagione complicato. La squadra di Fonseca è a tre vittorie consecutive in campionato: Venezia, Inter e Lecce. Tre vittorie che hanno permesso ai rossoneri di essere, almeno per una notte, capolista. Adesso però bisogna insistere, a partire dalla sfida di martedì di Champions League contro il Bayer Leverkusen.

Un gran momento in campo e un gran momento anche fuori. Come scrive Calcio&Finanza, il Milan è pronto a chiudere per il secondo anno di fila il bilancio in positivo. L’anno scorso i rossoneri avevano raggiunto questo importante traguardo dopo più di 10 anni dall’ultima volta. Adesso, invece, subito la conferma e a cifre pressoché uguali a quelle del precedente bilancio. Il risultato netto, confermato nella serata di giovedì dal Consiglio di Amministrazione, consolidato al 30 giugno 2023, è di +4,1 milioni. A fine ottobre il bilancio sarà presentato agli Azionisti per la conferma. Ma c’è un altro dato molto importante: il Milan ha fatto registrare i ricavi più alti della sua storia, cioè 457 milioni (un aumento del 13% rispetto alla passata stagione).

Bilancio Milan 2023-2024 ancora positivo, i numeri

Un altro dato molto importante emerso dal bilancio 2023-2024, come riportato da Calcio&Finanza, è la cifra investita dal club nelle due finestre di calciomercato. La cifra supera i 100 milioni e sono considerate al netto di quanto incassato dalla cessione di Sandro Tonali al Newcastle.

L’aumento dei ricavi in questo esercizio è da imputare da diversi fattori. La plusvalenza dalla cessione di Tonali è stata molto importante, così come il raggiungimento del secondo posto in classifica lo scorso anno (rispetto al quarto della stagione precedente). Inoltre, c’è stato un aumento dei ricavi commerciali, dai prodotti premium dello stadio e delle amichevoli giocate negli USA in tournée e anche quella post campionato in Australia contro la Roma.

Non ha inciso, per fortuna, l’uscita anzitempo dalla Champions League: questo ha causato ricavi minori dallo stadio, che invece avevano fatto la differenza per l’esercizio precedente con il raggiungimento della semifinale, ma nonostante questo il club ha comunque visto cresce in maniera clamorosa i ricavi. E pur avendo fatto oltre 100 milioni di investimenti, la società è rimasta in utile per il secondo anno di fila. Un risultato di grandissima importanza per un club come quello che rossonero che punta sempre più alla sostenibilità. Numeri che possono solo aumentare con il nuovo stadio.