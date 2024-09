@ML – Fonseca sorride, è a disposizione per Leverkusen: le ultime da Milanello

Le ultime da Milanello in vista di Bayer Leverkusen-Milan, le ultime sulle condizioni di Morata, Calabria e Okafor.

Il Milan è tornato a lavorare a Milanello dopo la vittoria contro il Lecce alla sesta giornata di Serie A. Terza vittoria di fila per la squadra rossonera, che può così godersi qualche ora in testa alla classifica in solitaria. I rossoneri vivono ancora un buon momento quindi, anche se la strada è ancora molto lunga. Paulo Fonseca ribadisce l’importanza di una crescita ancora molto lunga e sotto tanti aspetti.

Ieri a sorpresa ha giocato dal primo minuto Alvaro Morata, confermando quindi la stessa formazione del derby. Lo spagnolo aveva accusato un problema fisico prima del match: una borsite, dalla quale però si è ripreso e si è messo subito a disposizione. Come rivelato da Fonseca, è stato lui a chiedere di giocare: il mister lo ha accontentato e ne ha raccolto i frutti visto che è stato suo il gol che ha sbloccato il risultato. Bellissimo l’abbraccio con uno dei suoi figli a bordo campo. Nel secondo tempo ha chiesto poi il cambio dopo essersi accasciato, ma per fortuna le notizie che arrivano da Milanello sono positive.

Le ultime da Milanello: come sta Morata, i dettagli

Morata infatti non ha riportato alcun tipo di problema e sarà quindi a disposizione per la partita contro il Bayer Leverkusen di martedì. Lo spagnolo è un giocatore troppo importante per il Milan e la sua presenza per una sfida così complicata è certamente un’ottima notizia. Da capire se Fonseca lo utilizzerà insieme a Loftus-Cheek o se, invece, verrà confermata la sua posizione da trequartista e quindi con Abraham.

Novità anche per quanto riguarda gli altri due infortunati, Calabria e Okafor, entrambi out per la partita contro il Lecce. I due giocatori anche oggi hanno svolto lavoro personalizzato e restano quindi in dubbio per la Champions League. Ne sapremo di più nei prossimi giorni, a partire già da domani. Lunedì è previsto l’allenamento di rifinitura, l’ultimo in Italia prima di volare verso la Germania e a Leverkusen, dove poi in serata ci sarà la classica conferenza stampa di allenatore e giocatore. I rossoneri devono provare a fare risultato: anche un pareggio sarebbe una buona cosa ma è chiaro che il Milan punterà a vincere. Vedremo se Calabria e Okafor riusciranno a recuperare. In caso, non è da escludere che il capitano possa scendere in campo addirittura dal primo minuto, così da far rifiatare Emerson Royal.