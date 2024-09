Nuova bufera Hamilton, l’annuncio distrugge i tifosi

Lewis Hamilton deluso dopo il Gran Premio di Singapore. Il risultato non può render felice il futuro pilota della Ferrari

Il Gran Premio di Singapore è stato una delusione per molti piloti. Alla fine a gioire, come è noto, è stato Lando Norris, che con la sua McLaren ha dominato, precedendo Verstappen, con una RedBull non ancora al 100%, e il compagno di squadra Oscar Piastri.

A ripartire scontenti dal Singapore Stree Circuit sono soprattutto le Ferrari, dopo le disastrose qualifiche del sabato. La domenica, poi, le Rosse hanno limitato i danni, chiudendo al quinto posto con Charles Leclerc e al settimo con Carlos Sainz. Il Cavallino, per quanto dimostrato nel weekend, però, sarebbe dovuto finire sul podio. Ad approfittarne così è stato Verstappen, che come detto, ha chiuso in seconda piazza.

Lo avrebbe voluto fare pure il futuro pilota della Ferrari Lewis Hamilton, che puntava a conquistare un nuovo podio, ma il suo terzo posto in griglia non gli è bastato per arrivare tra i primi tre. Anzi, la strategia adottata lo ha portato addirittura alle spalle del compagno Russell, che ha chiuso quarto. Solo sesto, invece, Hamilton, che si è dovuto accontentare di finire tra le due Ferrari di Leclerc, suo futuro compagno di Scuderia, e Sainz.

Niente podio per Hamilton, la Mercedes sbaglia tutto

Dietro ad un risultato così negativo, c’è una strategia davvero sbagliata. Hamilton, insieme al suo team, hanno, di fatto, tentato il colpaccio, decidendo di partire con le soft. La sua Mercedes è stato, dunque, l’unica ad affidarsi a tale mescola tra le vetture di testa.

Una scelta che però non ha per nulla pagato; una scelta alla quale Hamilton non si sarebbe affidato: “Ho lottato quanto più possibile per partire con le gomme medie, ma la squadra ha continuato a sostenere che sarei dovuto partire con le morbide“, afferma il pilota britannico al termine della gara. Sono poi arrivate le scuse del direttore tecnico James Allison: “Non saremmo dovuti partire con le morbide, è stato un errore. Se potessimo tornare indietro nel tempo, faremmo come gli altri e sceglieremmo le medie. Il ragionamento era che la gomma morbida molto spesso ti permette di partire bene dandoti una buona possibilità di superare una o due vetture nei primi giri. Non è stato così“. L’idea di attaccare i primi posti e non di difendere il terzo gradino del podio non ha dunque fruttato, facendo arrabbiare Hamilton e i suoi tifosi.